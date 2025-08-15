Scariolo pone fecha límite al regreso de Alberto Díaz de cara al Eurobasket

Alberto Díaz, además de Santi Aldama, es uno de los grandes quebraderos de cabeza para Sergio Scariolo en esta gira de preparación previa al Eurobasket. El cuerpo médico tuvo que frenar al malagueño en el segundo partido de la selección en el Martín Carpena, contra la República Checa, por unas molestias musculares y el seleccionador nacional ya ha fijado una ficha límite para decidir si competirá en Chipre o si regresará al Unicaja antes de tiempo.

El base cajista no estuvo en el primer amistoso contra Francia celebrado en Badalona, que acabó con derrota, ni tampoco se vestirá de corto para jugar este sábado en una nueva cita con los galos. Las precauciones están siendo máximas, ni siquiera está trabajando con el grupo y Scariolo se ha visto obligado a recuperar al base Guillem Ferrando, además de Isaac Nogués, para completar los entrenamientos. Al menos, de momento.

La decisión final

Todo parecía caminar sobre la incertidumbre, pero el seleccionador ya tiene en mente una fecha límite para saber si el jugador malagueño estará o no en el Eurobasket: "Esperemos que Aldama y Díaz antes o después puedan volver a jugar, al menos entrenar. Jugar no creo, pero entrenar un poquito para ver si podemos llevarlos a Chipre porque, obviamente, si no entrenan antes, no podrán hacerlo", aseguró este jueves.

¿Cuándo será esa fecha? España cerrará la Gira Imperium Nostrum con una doble cita ante la Alemania de Alberto Miranda, técnico ayudante de Ibon Navarro y ahora también de Álex Mumbrú, los días 21 y 23 de agosto en Madrid y Bolonia, respectivamente. Esas serán las dos últimas oportunidades que tenga Alberto Díaz para recuperar el ritmo competitivo antes de estar, si acaba siendo el caso, en el Eurobasket.

Es decir, le queda todo una semana por delante para recuperarse y, al menos, participar de los entrenamientos junto al resto del grupo. Después, el día 24 será cuando la selección se traslade desde el país germano hasta Chipre, donde disputará la fase de grupos contra Georgia, la Bosnia de Xavier Castañeda, Chipre, Italia y Grecia. ¿Con o sin Alberto Díaz? Esa es la gran pregunta para la que no hay aún respuesta.

Calma tensa en el Unicaja

Mientras tanto, en el club de Los Guindos impera un estado de calma tensa. Según ha podido saber el Unicaja, las pruebas médicas no han señalado nada especialmente relevante en cuanto a las molestias de Alberto Díaz. Es una cuestión puntual y la gran duda es si esa recuperación le va a permitir estar en el Eurobasket o le traerá de vuelta mucho antes de lo previsto a Málaga.

El capitán cajista es un jugador que conoce su físico a la perfección y ha echado el freno antes de que esas molestias eleven su categoría a lesión definitiva. Porque está en juego defender a la selección en un gran campeonato y porque también tiene la experiencia reciente de volver de los Juegos Olímpicos con problemas, forzar durante el mes de pretemporada y no recuperar las mejores condiciones con su equipo hasta el mes de enero.

Alemania, última oportunidad

Así que mientras el Unicaja pone en marcha este sábado la pretemporada con los primeros exámenes médicos, muchos focos van a apuntar al día a día de la selección española y a Alberto Díaz. Descartado para Francia y con la última oportunidad de Alemania, o al menos de entrenar, el malagueño centra todas las miras para poder darle experiencia a ese trío de bases con Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea.