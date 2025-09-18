Scariolo pierde a su gran fichaje

El Madrid ya empieza con las bajas antes de dar inicio la temporada. Theo Maledon ha sufrido una lesión muscular en el aductor corto del muslo izquierdo y, tal como asegura el comunicado blanco, queda pendiente de evolución. El jugador francés es uno de los mayores fichajes de este verano para Scariolo y está llamado a liderar junto a otros nombres el nuevo Real Madrid.

El comunicado es a poco más de una semana para que se dispute la Supercopa de España, a la que es difícil que llegue el jugador francés. El primer título de la temporada se jugará el próximo fin de semana, entre los días 27 y 28 de septiembre, en el Martín Carpena de Málaga. Los blancos se enfrentarán en semifinales a la Laguna Tenerife.

La baja de Maledon se suma a las de Mario Hezonja, Alberto Abalde y Gaby Deck, que arrastran molestias en las últimas semanas. Aun así, sí podrán estar Trey Lyles y Gabriele Procida, dos jugadores que todavía no han tenido la oportunidad de saltar a pista bajo las órdenes de Sergio Scariolo.

Estadísticas en el Eurobasket

El francés no ha tenido mucho descanso este verano y puede haber acusado la exigencia física que le ha comportado el Eurobasket. Y es que el internacional con su selección disputó más de diez minutos en todos los partidos, aunque no dejó muy buenos números de media en el torneo: 4,3 puntos, 1,8 rebotes y 2,2 asistencias.

Aun así, en la última campaña en Euroliga, su rendimiento fue estelar con el ASVEL. Pudiendo hacer tanto de base como de escolta, promedió 17 puntos por partido durante la fase regular, además de ser elegido en el segundo quinteto ideal de la competición. Aunque es complicado que Maledon pueda estar para la Supercopa, el fondo de plantilla del Madrid está plagado de grandes jugadores que mantendrán al club blanco como favorito.