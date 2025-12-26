Scariolo, orgulloso de su equipo a pesar de caer ante el AS Mónaco

El Madrid cayó en la pista del AS Mónaco, en un encuentro donde estuvo cerca, pero no pudo sobreponerse a la ausencia de Trey Lyles y un Maledon con problemas físicos, a pesar del partidazo de Campazzo (41 de valoración) y un Tavares brillante, pero que no fue suficiente para imponerse en el Principado.

“Ante todo, quiero felicitar al equipo del Mónaco y al entrenador Spanoulis. Hicieron un partido muy sólido y un último cuarto realmente bueno. Sinceramente, y se lo he dicho a los jugadores, estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron. Tenemos muchas situaciones difíciles, jugadores que no pueden jugar u otros que jugaron pero están muy indispuestos, como Theo Maledon (enfermedad), y que normalmente no habrían jugado. Todos lo dieron todo”, dijo el italiano.

“Desafortunadamente, tuvimos algunos problemas durante el partido, especialmente en el primer cuarto, que afectaron significativamente nuestra capacidad para gestionar el tiempo de juego con la eficacia necesaria hoy debido a las faltas personales. Fue un esfuerzo tremendo intentar derrotar a un equipo como el Mónaco. Para ganarles, se necesita que todos estén al cien por cien y estuvimos cerca. Todavía nos falta algo, y esperamos lograrlo en las próximas semanas”, aseguró.

Hezonja tuvo un partido gris en Mónaco y el Madrid echó en falta sus puntos / RM

Proceso de adaptación

“La mitad de los jugadores son nuevos, el entrenador es nuevo, la competición es muy exigente y estamos mejorando constantemente. Todavía necesitamos crecer en las próximas semanas y meses, pero la tendencia es positiva. A veces nos gustaría sumar más puntos, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder y en el momento oportuno”.

“Todavía tenemos jugadores que están empezando a entender cómo jugar en el equipo y en una competencia como esta, y también estamos analizando y comprendiendo mejor a algunos de nuestros jugadores.

"Mónaco es un buen ejemplo de un grupo central que lleva tiempo unido, y los nuevos jugadores se incorporan al equipo y tienen un trabajo más fácil. Obviamente, han trabajado más antes, y nosotros apenas estamos empezando y seguiremos mejorando”, finalizó el entrenador del Madrid.