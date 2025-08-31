BALONCESTO
Scariolo, molesto con el control antidopaje tras el duelo ante Bosnia-Herzegovina
El seleccionador aseguró que el hecho de que la FIBA realice controles antidopaje a equipos que juegan dos días seguidos en el Eurobasket "es extremadamente irrespetuoso"
EFE
Sergio Scariolo se mostró crítico con el hecho de que la FIBA realice controles antidopaje a equipos que juegan dos días seguidos en el Eurobasket y que acaban a última hora de la noche el primero de esos encuentros, como le ha sucedido al suyo contra Bosnia-Herzegovina.
Scariolo, cuyos jugadores se medirán el domingo a Chipre, se pronunció al respecto tras el triunfo el sábado ante el cuadro bosnio por 88-67: "Si hay algo que quiero pedir en mi último campeonato después de muchos años en el baloncesto FIBA de selecciones es que no se pongan controles antidopaje a equipos que juegan dos días seguidos y terminan de jugar a medianoche. Es extremadamente irrespetuoso; espero que aprendan de esto".
Por lo demás el seleccionador analizó la victoria en su segundo encuentro de la fase de grupos: "Empezamos el partido un poco nerviosos; pero con energía, concentración e intensidad. Jugamos durante muchos minutos un buen baloncesto. Pudimos lanzar 38 triples, que es muy importante para nosotros, y repartir 25 asistencias, un buen número. Hubo una gran contribución grupal, todo el mundo ayudó".
"Para nosotros es importante tirar un número alto de triples porque necesitamos seleccionar muy bien nuestras finalizaciones en pintura. Pero para eso tenemos que entrar en pintura y ser capaces de colapsar la defensa del rival para poder generar tiros abiertos. También destacaría haber cometido solo doce pérdidas, en proporción con las 25 asistencias es un buen dato", completó.
