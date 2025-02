Scariolo: "Letonia siempre ha sido un hueso muy duro de roer"

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, analizó al combinado de Letonia antes de enfrentarse a él en la fase de clasificación del Eurobasket y le consideró "un hueso muy duro de roer", a pesar de lo cual reconoció que, una vez clasificados para la cita continental, es un buen momento para ver en acción a los más jóvenes.

"Es un equipo fuerte con muchos jugadores de mucho talento. Siempre ha sido un hueso muy duro de roer y lo serán con más argumentos en casa. Muchos tiradores, un equipo organizado, un buen sistema de juego, gente con capacidad y cualidades atléticas. Es un país productor de jugadores en la primera franja de calidad europea", dijo.

"Todos los partidos tienen su importancia, aunque puede que tengan una importancia diferente. Obviamente se va a competir y se va a intentar ganar y hacer el mejor resultado posible, pero a partir de ahí hay momentos en los que conseguir el triunfo es prioritario y otros en los que sigue siendo importante, pero hay que dar prioridad a otros aspectos. Lo de poder ver y poder acelerar un poquito la progresión y la maduración de muchos de estos jugadores en este momento es seguramente una prioridad", explicó.

Sobre Joel Parra, manifestó: "Le veo muy bien de condición, muy bien de actitud. Lo que pasa es que a veces las circunstancias de la trayectoria del club pueden potenciar o pueden un poco solapar las valoraciones sobre las prestaciones de los jugadores, pero yo creo que está haciendo seguramente una mejor temporada que las anteriores y en ese sentido estoy contento con él".

También se refirió a la situación de Usman Garuba, quien no ha entrado en la convocatoria para este duelo y el del domingo contra Bélgica en León: "No pudo estar por tema físico y evidentemente no está teniendo una temporada tan buena por la poca continuidad que está teniendo de salud y por consecuencia de minutos. Está claro que es muy difícil en esta situación poder progresar".

Scariolo hizo además balance del comienzo de la concentración: "Han sido tres días bonitos, útiles, con nuestro trabajo, la seriedad, la intensidad y la energía de siempre. Hemos recibido indicaciones buenas por parte del equipo en conjunto y seguimos nuestro trabajo de seguir dando experiencia a los jugadores que están al inicio de su trayectoria con la Selección y de mantener involucrados a un número alto de jugadores que en cualquier momento pueden entrar y vestir la camiseta y tener que aportar".