Scariolo: “Ante Italia tendremos que dar un paso adelante en muchas direcciones"

Sergio Scariolo reconoció que el duelo ante Italia tiene que significar un gran paso adelante del equipo si quiere llegar lejos en este torneo tras un mal inicio y dos victorias reparadoras.

Para el seleccionador, Italia “es un equipo súper experto, con talento, que ha añadido mucho atleticismo con Niang, y que gira sobre un eje cohesionado y que ha demostrado ser un equipo de alto nivel y va a ponernos problemas serios para defenderles y también atacar porque es un muy bueno defensivo”, explicaba el italiano

“Para nosotros se trata de dar un paso adelante de experiencia aunque también de mejora, ya que hemos jugado los dos últimos encuentros con rivales menos fuertes y ahora llega uno realmente importante”, dijo.

El técnico italiano pide que todos los jugadores den el máximo para tener opciones ante Italia / FEB

“Va a ser un buen momento para estar muy concentrados, atentos a su posesión, que ellos la usan muy bien, con paciencia para seguir jugando, sin perder balones y se ve que tienen mucho oficio y experiencia en su juego”.

El técnico italiano ya tiene claro lo que espera de los suyos. “Tendremos que dar un paso adelante en muchas direcciones. La idea de que cada uno vaya cogiendo su rol con más personalidad y sentido de responsabilidad, con paciencia y sin ninguna presión individual y ayudando al equipo”, finalizó.

Pradilla: “Tenemos que crecer”

Para Jaime Pradilla, “sabemos que a nivel físico tenemos que crecer, intentar hacer nuestro juego y sabemos que va a saber un partido como una guerra y nos jugamos una posición más arriba”, dijo el jugador del Valencia Basket.

Pradilla confía en que la confianza del grupo la muestren realizando un gran partido ante Italia / FEB

“Estas últimas victorias nos han venido bien para ganar confianza, y creo que llegamos bien al partido de Italia y sabemos lo que tenemos que hacer muchas cosas mejor pero seguir creciendo”, comentó Pradilla.

Respecto al partidazo de Fontecchio ante Bosnia, tiene claro que “será difícil de parar, pero también son buenos anotadores Pajola, o Melli, Diong, habrá que pararlos y es un jugador clave a tener en cuenta pero tienen un gran equipo y juegan un buen baloncesto”, finalizó.