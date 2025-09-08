Scariolo se frota las manos con Okeke

Algunos de los nuevos fichajes del Real Madrid ya han entrado en la dinámica del grupo y preparan la pretemporada del equipo. Otros como Theo Maledon o Gabriele Procida han estado representando a sus selecciones en el Eurobasket, ambas eliminadas en los octavos de final de manera sorprendente. Aun así, el gran nombre de estos últimos días es el de Chuma Okeke.

El ala-pívot, aunque también puede jugar de alero, ha dejado muy buenas sensaciones en los partidos del Real Madrid ante ALBA Berlín y Unicaja. Sobre todo en el último, en el que estaba en juego el Torneo Costa del Sol. Los blancos remontaron en el último cuarto la diferencia local y se impusieron en el partido por 82-89, abriendo una brecha de 18 puntos en el último cuarto.

El partido de Okeke fue excelente: 10 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 23 de valoración. Unos números que presentan al jugador como una pieza muy importante para la temporada. Además, más allá de su contribución anotadora, ha demostrado en los partidos preparatorios su nivel físico y lectura de juego, decidiendo bien en prácticamente todas las situaciones y demostrando que aterriza en España para ser titular.

Contra el ALBA Berlín también tuvo una buena actuación, aunque no cazó una cantidad de rebotes tan llamativa. En este partido, el estadounidense actuó como '3', teniendo en cuenta que ni Hezonja ni Procida estaban disponibles para el partido. Aunque haya actuado como alero en estos encuentros, su papel es el de ala-pívot durante la temporada.

"Soy un jugador muy versátil, puedo jugar en todas las posiciones, es algo que ya he hecho antes. Puedo jugar desde base hasta pívot. Puedo crear jugadas, dirigir, anotar, rebotear… Soy solidario, trabajador, me gusta jugar para el equipo y, obviamente, soy un ganador", dijo Okeke en la presentación como nuevo jugador de los blancos.

Chuma Okeke, jugador del Real Madrid / Real Madrid

En los dos encuentros, estuvo presente Sergio Scariolo en el pabellón, aunque no lo hizo desde el banquillo. El seleccionador pudo ver a su equipo en directo tras la eliminación de España del Eurobasket, más prematura de lo que se podía esperar. Ahora, el técnico italiano ya está centrado únicamente en su proyecto deportivo con la entidad madridista.

La pretemporada del Madrid de Scariolo

Tras la victoria ante Unicaja, al Madrid le espera al menos un partido de pretemporada más antes de arrancar con la Supercopa Endesa. Primero, viajará a Pontevedra para el Torneo Encestaría, donde se enfrentará al Valencia Basket en las semifinales. En caso de vencer al conjunto 'taronja', su rival en la final sería el Baskonia o el Río Breogan.

Será después de esta cita cuando el Madrid de Scariolo se ponga en marcha de manera oficial. En el sorteo de la Supercopa Endesa, los blancos quedaron emparejados con La Laguna Tenerife, que será su contrincante en las semifinales. Si vencen a los canarios, en la final se enfrentarían a Unicaja o Valencia Basket. Pocas semanas para que empiece la temporada más exigente que se recuerda.