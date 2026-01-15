Scariolo: “Estaría muy bien lograr un 2-0 ante el Barça con tanta igualdad en la Euroliga”

El Real Madrid ya está plenamente concentrado para luchar por la victoria este viernes en el Movistar Arena (20.45 h.) ante un Barça que les superó hace apenas unos dias en encuentro de Liga Endesa (100-105).

Pero ahora la batalla corresponde a la jornada 22 de la Euroliga, y para el técnico blanco, será clave sumar un triunfo pensando en la clasificación. “Estaría muy bien lograr un 2-0 ante el Barça, un rival directo en la Euroliga”, decía el italiano en la previa del encuentro.

“Nos medimos contra un gran equipo, con grandes jugadores y con un gran entrenador”, reconocía. “Y con importancia en la clasificación porque hay muy poca distancia en la tabla. Su pudiéramos adquirir un 2-0 ante un rival directo, sería extremadamente importante en caso de un probable final igualado y con muchos equipos involucrados”, dijo Scariolo.

Reducir la anotación y más rebote

“En los dos primeros encuentros ante el Barça hemos metido más de cien puntos de media y la previsión es que ésto no vuelva a pasar. Se hace evidente la necesidad de defender y, sobre todo, de rebotear. Allí cogimos 14 rebotes más y ganamos, y aquí fue al revés y ganaron ellos. Esa ha sido la clave de los dos partidos, no es seguro, pero sí posible que vuelva a ser”, aseguró.

Sobre el momento fisico del equipo, dijo que “a estas alturas de la temporada siempre hay pequeñas cosas, pero cómo hemos llevado los primeros meses, no hay jugadores especialmente fatigados”, dijo.

En esta ocasión, los azulgrana recuperan para el Clásico dos figuras importantes como Vesely y Brizuela, algo que tiene en cuenta Scariolo. “Son dos grandes jugadores y decisivos, pero nuestra identidad debe mantenerse, en todo lo posible, inalterada, aunque par la preparación táctica se les tiene muy en cuenta”.

Lo que tiene claro el entrenador del Madrid, es que jugar ante el Barça, siempre tiene algo de especial, sea en la competición que sea. “Lo que hay alrededor, la rivalidad, siempre se percibe y le da un punto más de color o de pique, pero prefiero centrarme en que es un partido ante un equipo muy bueno y extremadamente experto, con gente que ha ganado muchas cosas y un muy buen entrenador”, comentó el siempre elegante Scariolo en sus declaraciones para hablar del Barça.