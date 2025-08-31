Scariolo: "Espero que hayamos aprendido la lección tras la derrota ante Georgia"

España ya acumula un balance de dos victorias y una derrota en el Eurobasket después de la contundente victoria lograda por 'La Familia' (91-47) ante Chipre. El combinado de Sergio Scariolo no tuvo piedad de los anfitriones, y los 44 puntos de distancia final reflejan la gran diferencia que hubo en pista entre los dos equipos.

Tras acabar el partido, Scariolo compareció ante los medios para valorar el triunfo ante Chipre. El seleccionador, que vive su último torneo al frente del equipo antes de incorporarse al Real Madrid, se mostró satisfecho por la victoria, pero quiso recordar algunos de los aspectos que les penalizaron ante Georgia y aquella derrota inicial por 83-69.

"Una derrota ante Georgia era posible, pero me sorprendió la ternura con la que jugamos. Son experiencias que el equipo tiene que sumar, los que tienen más partidos a sus espaldas deben prevenir los riesgos, y toca aprender", comentó un Scariolo que también explicó cuáles son sus preferencias sobre lo que espera ver en el juego de sus jugadores.

Scariolo, dando instrucciones a sus jugadores durante el encuentro ante Georgia / FIBA

"Somos un equipo en transición y en aprendizaje, no tenemos obsesión con el resultado en el Eurobasket, pero sí en como jugamos, atacamos, defendemos, integramos a los nuevos. Eso es innegociable", comentó.

Por último, confía que el aprendizaje ante lo que ocurrió ante Georgia haya sido positivo, ante las dos duras pruebas que tiene por delante 'La Familia': el martes ante Italia y el jueves contra Grecia en el mismo horario (20:30h CET).

"Espero que hayamos aprendido la lección ante Georgia, aunque estos dos partidos no han tenido nada que ver, sobre todo a nivel físico. Las experiencias van a ser útiles", concluyó.