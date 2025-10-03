Scariolo desvela la clave para ganar partidos en Europa

Los buenos entrenadores son capaces de cambiar un partido con un solo movimiento. De tener la capacidad de detecar cuál es la pieza que no encaja con el tiempo en contra. Eso es lo que consiguió hacer Sergio Scariolo en la victoria de este jueves del Real Madrid ante Olympiacos. Los blancos acabaron ganando de doce tras una segunda parte sensacional en un apartado principalmente.

Y ese fue la defensa. Durante los dos primeros cuartos, los blancos fueron a remolque, siempre por detrás de un Olympiacos inspirado desde la línea de tres. Aunque los locales, gracias a Mario Hezonja, siguieron el ritmo de los griegos, la sensación era que en cualquier momento podían quedarse demasiado atrás. Una mala racha de varios minutos podía ser definitiva.

"Si todo el mundo entiende que el punto de salida para tener importancia es la defensa.. Eso te cubre la espalda cuando no hay acierto", mencionaba Sergio Scariolo en rueda de prensa. Y es que para él la clave está en la defensa y reiteró en varias ocasiones que se enfocará en trabajar este aspecto, para que sea el sello de identidad del equipo.

La defensa, clave en la victoria blanca / SERGIO PÃREZ

Los blancos, que habían recibido un total de 53 puntos en la primera parte, dejaron a los griegos con tan solo 24 en la segunda. Es decir, menos de la mitad. En los últimos diez minutos, la defensa del Madrid fue tan física y táctica que recibió ocho escasos puntos. Un trabajo colectivo que decantó el partido a su favor.

El engranaje del nuevo Madrid cada vez funciona, como es evidente, con mayor facilidad. Las sensaciones ante la Virtus Bolonia no fueron buenas, principalmente en ataque (3/23 en triples), pero contra Olympiacos sucedió todo lo contrario. Los porcentajes fueron mucho mejores y rozaron los 90 puntos ante una de las favoritas para estar en la Final Four del próximo año.

"Nos hemos dado cuenta que hay que hacer una gran defensa, y hemos dado un paso adelante para quitarles espacio. Quizás a otros equipos les puedes dar algo más, pero a un equipo de 'Final Four' como ellos, no. Hoy ha habido algún fallo de concentración, pero menos que en otros partidos", reconoció el técnico italiano después del partido.

Una plantilla muy completa

Una de las grandes amenazas para el partido era Sasha Vezenkov, uno de los mejores jugadores de la Euroliga, pero el gran nivel en la segunda parte para defender todos los ataques dejó al búlgaro con tan solo 13 puntos. Eso sí, a pesar de realizar una actuación discreta, rozó igualmente el doble-doble con nueve rebotes.

Scariolo seguirá trabajando para perfeccionar una plantilla que tiene potencial para ganar todo. Con las incorporaciones de jugadores NBA como Lyles y Okeke, y perfiles que aportan mucho en defensa como Kramer. Y todavía no ha podido jugar Maledon, que tiene nivel para formar parte del quinteto inicial habitualmente. Esta temporada no tiene mala pinta para los blancos.