Scariolo, descontento con la decisión de Ricky

Sergio Scariolo, seleccionador español masculino, explicó los motivos por los que el Ricky Rubio no ha entrado en la lista para los compromisos que el equipo tiene este verano y afirmó que el base les ha pedido "un tiempo de reflexión".

"Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su vida y su carrera profesional; es justo respetarlo. Por el cariño que le tenemos y la comunicación fluida que siempre ha existido, hemos recibido esta comunicación. Evidentemente no nos ha alegrado, pero el respeto hacia él y hacia cualquiera de nuestros jugadores es máximo", declaró.

Su ausencia se suma a la Víctor Claver, Tyson Pérez y Sebas Saiz como las de aquellos que han alegado razones de índole personal para no ser llamados. En cambio en la nómina de 22 jugadores para el Preolímpico y los amistosos ante Italia y la República Checa hay novedades como la presencia de Lorenzo Brown.

Confianza total en Brown

"Está con su equipo y todavía con partidos por disputar, toquemos madera para que no le pase nada. Tendrá unos días para poder mudarse con su familia y trasladar todo a EEUU y luego volver para acá. Conozco su fortaleza y su compromiso, pero ha tenido un desgaste importante a lo largo de toda la temporada y le queda todavía. Esperemos que pueda llegar en buenas condiciones", comentó.

"Creo que Lorenzo es un jugador con experiencia, quizás el más acostumbrado a tener un rol importante en un equipo importante y obviamente tiene una capacidad de contagio hacia los demás, a nivel de calidad de baloncesto y de compromiso. Espero una aportación válida, importante. La incógnita es si llegará a poder resetear rápidamente tras una temporada tan pesada, tan atípica, tan dura... Lo descubriremos solo cuando empecemos a trotar", añadió.

También estarán en la cita de Valencia, en la que España buscará su clasificación para París 2024 entre el 2 y el 7 de julio, Santi Aldama y Usman Garuba: "Existen unas normas en la NBA que imponen un número máximo de días en los que puedes tener a los jugadores contigo. Hemos optado por tenerlos 'a full' si nos clasificáramos. Me comentan que están trabajando individualmente, que van a llegar bien físicamente. El ritmo de baloncesto será muy precario, pero se tratará de ver si podemos ponerles en condiciones. Usman, peor que antes del Europeo del 2022, no va a ir".

Juancho, con un papel diferente

Ambos se incorporarán más tarde que el resto. Es también en caso de Brown y de otros jugadores que aún siguen compitiendo con sus equipos como Juancho Hernangómez, de quien dijo que "el rol que tiene que tener en la selección tiene que ser de mayor aportación respecto al de su club".

"En su club juega muy poco. Ha hecho algún partido aceptable dentro del rol complementario que tiene dentro de su equipo. Poco a poco se va adaptando", añadió.

Sobre el Preolímpico, señaló que tienen ilusión por este nuevo reto, pero son conscientes de su dificultad. "El reto es clasificarnos una vez más para los Juegos, que es lo que discrimina a las selecciones de primera franja respecto al resto. Es una dificultad y una presión añadida, pero contamos con que la afición de Valencia nos podrá ayudar mucho, sobre todo en los momentos difíciles", dijo Scariolo.

"La grandísima mayoría de nuestros jugadores no vienen de una buena temporada a nivel de clubes; pero muchas veces hemos conseguido por compromiso, cohesión y por funcionamiento colectivo superar lo que arrastramos de la temporada. Los Juegos son algo más", apuntó.

Con un ojo en Rudy Fernández

Uno de los nombres a seguir será el de Rudy Fernández: "Podría convertirse en el jugador con mas Juegos de la historia, y eso es una motivación muy grande para intentar ir al máximo y enseñar una vez más las características que este equipo tiene. Con mayor o menor talento, con mayor o menor experiencia o capacidad, lo da todo y actúa como equipo, demuestra solidaridad, generosidad, capacidad de esfuerzo y sacrificio en la cancha".

"Es lógico decir que hay rivales con talento y con nombres importantes, pero hasta que no haya una lista... en este momento las listas están todavía amplias, es muy difícil hacer previsiones. Hay países que están a punto de incorporar jugadores, otros que están con dudas sobre la participación de algunos grandísimos nombres que pueden marcar la diferencia en cuanto a rendimiento. Es pronto para expresarse de una manera detallada", declaró tras el anuncio de la convocatoria en el Espacio Iberia.

Preguntado acerca de si le gustaría que aquellos cuyo futuro en materia de clubes no está cerrado llegasen a unos hipotéticos Juegos con todo resuelto, manifestó: "Durante todos estos años he tenido ejemplos de color diferente. He tenido jugadores capaces de separar la legítima preocupación hacia su futuro profesional a nivel de club con la capacidad de centrarse y ser buenos profesionales".

"Y he tenido jugadores muy distraídos y que incluso no estaban capacitados para entrenar. También aquí lo veremos sobre la marcha y en la cancha confío en que sean capaces de poder separar con profesionalidad las dos facetas", expresó al respecto.

Atención a las finales de la NBA

Por otro lado habló de la final de la NBA entre los Dallas Mavericks de Luka Doncic y los Boston Celtics: "El compromiso de Luka con su selección ha sido siempre espectacular y tiene mucho mérito, porque sabemos muy bien que un jugador tiene que tener mucho carácter y mucha seguridad en sí mismo para mantener ese compromiso intacto a pesar de todas las fuerzas centrífugas que existen, y más de ese nivel y con los intereses que le rodean".

"Por muchas razones a todo el mundo le gustaría verle triunfar, sería una señal de importancia del baloncesto europeo. Sería una más, pero nunca son suficientes considerando el modo de ver las cosas en la NBA. Boston es un grandísimo equipo, con jugadores con experiencia y talento. Pero la química entre Luka y Kyrie está resultando muy buena, quizás mejor de lo esperado. Creo que puede ser una final entretenida en la que quizás los Celtics puedan tener un puntito más de ventaja", completó.