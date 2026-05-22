Scariolo confirma las peores noticias con la lesión de Usman Garuba: "No jugará la final"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, aseguró tras ganar la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga que Usman Garuba, que se retiró lesionado y con evidentes gestos de dolor, no estará para la final del domingo contra el Olympiacos.

Usman Garuba se lastimó el aquiles de su pierna izquierda / EFE

"Claramente, está cien por cien descartado para el domingo", aseguró el técnico italiano, tras señalar que habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance exacto.

La lesión del pívot internacional español, que venía supliendo las ausencias de sus compañeros de posición Álex Len y Walter Tavares, también de baja, se produjo a falta de 9:08 minutos para la conclusión del encuentro, con un marcador de 86-73 favorable al Real Madrid frente al Valencia Basket. Todo apunta a una grave lesión en el Aquiles.

En los 21:25 minutos que había disputado hasta su lesión, el internacional español recogió un total de cinco rebotes y anotó dos puntos.

Usman Garuba se lesionó en el partido de Euroliga ante Valencia Basket / EFE

El madrileño abandonó la pista cojeando ostensiblemente y ayudado por sus compañeros.