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Scariolo confirma las peores noticias con la lesión de Usman Garuba: "No jugará la final"

El entrenador italiano jugará sin pívots la final de la Euroliga ante Olympiacos tras un nuevo contratiempo físico en su juego interior

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

EFE

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, aseguró tras ganar la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga que Usman Garuba, que se retiró lesionado y con evidentes gestos de dolor, no estará para la final del domingo contra el Olympiacos.

Usman Garuba se lastimó el aquiles de su pierna izquierda

Usman Garuba se lastimó el aquiles de su pierna izquierda / EFE

"Claramente, está cien por cien descartado para el domingo", aseguró el técnico italiano, tras señalar que habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance exacto.

La lesión del pívot internacional español, que venía supliendo las ausencias de sus compañeros de posición Álex Len y Walter Tavares, también de baja, se produjo a falta de 9:08 minutos para la conclusión del encuentro, con un marcador de 86-73 favorable al Real Madrid frente al Valencia Basket. Todo apunta a una grave lesión en el Aquiles.

En los 21:25 minutos que había disputado hasta su lesión, el internacional español recogió un total de cinco rebotes y anotó dos puntos.

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Usman Garuba se lesionó en el partido de Euroliga ante Valencia Basket / EFE

El madrileño abandonó la pista cojeando ostensiblemente y ayudado por sus compañeros.

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