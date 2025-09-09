Scariolo cambia el ‘chip’ y ya manda en el Madrid

Sergio Scariolo arrancó este martes en Valdebebas su nueva etapa como entrenador del Madrid dejando atrás una extraordinaria trayectoria con la selección española y que ha llevado al Gobierno a concederle la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo por sus servicios como seleccionador.

Aunque eso ya es historia para el entrenador de Brescia que ya se ha puesto a los mandos del equipo madridista con la plantilla blanca. Con la tranquilidad como dijo de haber dado lo mejor como seleccionador, ahora el reto es ilusionante para el italiano que regresa por segunda vez a la casa blanca y con la misión de renovar la mentalidad de la sección con Sergio Rodríguez a los mandos de la dirección deportiva.

Scariolo apenas ha dejado pasar unos días de la eliminación de España y este fin de semana ya estuvo siguiendo los dos encuentros de preparación en el Trofeo de Costa del Sol donde dejó que sus asistentes, Marko Ivanovic y Luis Guil dirigieran al equipo mientras el seguía de cerca las evoluciones del equipo desde la banda.

El técnico italiano cogió los mandos del Madrid y ya se mostró muy activo el primer día / RM

Ya da las órdenes

Tras el descanso del lunes, Scariolo ya empezó a dar órdenes a sus nuevos pupilos y sin tiempo que perder porque los blancos ya se han marcado el primer objetivo de la nueva temporada, llevarse la Supercopa Endesa, donde debutarán en la segunda semifinal ante La Laguna Tenerife, el próximo 27 de septiembre en Málaga.

Mientras el técnico preparaba el Eurobasket, dejó la gestión de los fichajes a Sergio Rodríguez, en una renovada plantilla a la que han llegado jugadores como Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida y Chuma Okeke.

Scariolo está muy ilusionado en esta nueva etapa tras 15 años al frente de la selección / RM

Aunque la plantilla aún podría verse ampliada con alguna incorporación más. Algunos rumores apuntan a que el italiano habría dado el visto bueno a la contratación de Jordan Loyd, aunque también se apunta que estarían a punto de firmar a un ala-pívot procedente de la NBA, el canadiense de 29 años, Trey Lyles, con amplia experiencia en la liga estadounidense, concretamente con 662 partidos disputados en equipos como Denver, San Antonio y Detroit.

El jugador, que tendrá que luchar en su posición con jugadores como Usman Garuba y otro fichaje como Chuma Okeke, haría su primera aparición en Europa y es del gusto de Scariolo por su movilidad y la posibilidad de jugar de alero. Una plantilla muy potente y que pone de manifiesto que el técnico italiano viene al Madrid a imponer su estilo y con un plantel de primer nivel para ganarlo todo.