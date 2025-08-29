Scariolo apela a los veteranos para sacar el duelo ante Bosnia

El seleccionador español, Sergio Scariolo, espera que su equipo coja la iniciativa desde el primer momento y marque el tono del encuentro, sin esperar a ver la reacción del cuadro bosnio, como ocurrió en la dolorosa derrota ante Georgia.

“Tenemos que salir a dar primero y no esperar que sea el rival el que nos ponga en dificultad como pasó en el primer encuentro, aunque cada partido es distinto”, decía Scariolo en la previa del duelo de este sábado que les medirá a Bosnia, a partir de las 20.30 horas.

“Bosnia es un equipo completamente diferente al de ayer y nos pondrá problemas diferentes, pero al fin y al cabo, la cuestión no es la táctica, tenemos que endurecernos un poquito”, dijo.

El seleccionador confía en que el equipo dará otra imagen y tomará la iniciativa ante Bosnia / FEB

Los veteranos, a señalar el camino

“Entiendo que con tan pocos partidos de este tipo en la mochila para estos jugadores no resulta tan fácil, por eso los que tienen más partidos pueden enseñar el camino, con el ejemplo aunque cada uno debe dar lo que sabe y lo que puede porque no se puede convertir en otro jugador porque ya no está”, comentó.

“Si los que tienen más experiencia pueden dar lo mejor de si mismo, ya sería un buen punto de mejora y una forma de liderazgo muy eficaz”, lanzó el técnico a modo de desafío a sus veteranos.