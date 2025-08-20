Scariolo: “Alemania es un test físico de primer nivel; queremos competir hasta el final”

El italiano Sergio Scariolo, técnico de la selección española de baloncesto, aseguró que Alemania, vigente campeona mundial y a la que se enfrentarán en doble encuentro preparatorios para el próximo Eurobasket, "es un test físico de primer nivel" y ante el que quieren "competir hasta el final".

Tras la sesión matinal en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Sergio Scariolo valoró el trabajo del equipo y dejó varios mensajes sobre el estado del grupo y la lista definitiva antes de estos dos encuentros, el jueves en Madrid y el sábado en Colonia.

“Estoy realmente contento. A nivel de entrenamiento hay concentración, energía e intensidad; además estamos mejorando física y técnicamente”, aseguró el seleccionador, que considera a Alemania “uno de los equipos más grandes y voluminosos del mundo” y, por ello, “un test útil para ver si podemos engancharnos al vagón de arriba”.

El técnico itailano, dando instrucciones a sus hombres interiores / FEB

A la espera de Alberto Díaz

En el apartado médico, Scariolo explicó que “Darío (Brizuela) evoluciona positivamente” y que Alberto Díaz debía someterse hoy a una prueba “para ver si puede volver a entrenar”. “Es una decisión de los profesionales; el jugador tiene buenas sensaciones andando o en bici, pero otra cosa es entrenar”, dijo.

Preguntado por los plazos sobre la convocatoria, fue claro: “Iremos a Alemania con más de los 12. La decisión podría incluso producirse esta noche —ojalá no—, porque la baja de Alberto sería un golpe durísimo para la estructura del equipo”.

El italiano insistió en el objetivo de fondo: “Que los jugadores muy jóvenes empiecen a entrar en competición y que los que ya han estado crezcan en su peso específico. Seremos menos competitivos si no está Alberto, pero habrá más minutos para los jóvenes y empezarán su recorrido en una competición oficial”.

Concentración con muchos problemas

Sobre la concentración, admitió que ha sido particularmente accidentada: “No recuerdo una concentración con tantos problemas sobre la marcha; aun así estoy contento de cómo entrenamos y jugamos, dentro de nuestras cualidades”.

El seleccionador cree que si falla al final algún fijo, será un buen momento para los jóvenes para dar un paso al frente / FEB

Scariolo también apeló a la grada: “La afición tiene que estar enganchada por agradecimiento a lo que este equipo le ha dado. Cuando podemos, ganamos; cuando no, competimos hasta el último tiro, como en los dos últimos campeonatos”.

De cara al homenaje a Sergio Llull previsto en Madrid, confesó que preferiría otro momento competitivo, pero lo calificó de “muy emotivo y merecido por lo que nos ha dado durante tanto tiempo y por lo que es como persona”.