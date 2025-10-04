Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Tizona Burgos mereció la victoria hoy"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, reconocía al término del encuentro ayer en el Ángel Nieto que Tizona Burgos fue mejor que su conjunto en pista y que "se mereció la victoria", pero también ensalzó "el hambre para ganar" de los suyos que hizo que "se taparan los agujeros" suficientes para acabar por delante en el marcador.

"Se lo dije a Jordi cuando nos hemos cruzado, creo que Tizona Burgos se ha merecido la victoria hoy. Y no pasa nada por decirlo", comentaba el técnico zamorano en rueda de prensa, explicando que, bajo su punto de vista, "de todas las victorias que se han conseguido en Primera FEB" por parte del Caja Rural CB Zamora, la de ayer fue la victoria en la que el entrenador terminó "con la sensación más clara de haber merecido menos que el rival pro lo que unos y otros hicimos en pista".

Pese a esa confesión, como es lógico, Saulo Hernández no restó mérito a la remontada firmada por sus hombres. De hecho, reconoció que lo que más le gustó del partido fue "poder ver en juego eso que tanto hablamos con los jugadores de que, en el baloncesto actual, puedes tener un mal día a nivel técnico-táctico, pero si tienes el hambre de ganar y competir, puedes tapar muchos agujeros". Un compromiso que vio ayer, especialmente en el último cuarto. "Me ha gustado mucho la personalidad de algunos jugadores que, sin tener un gran día, en los últimos minutos han realizado una gran actuación y desarrollado un alto nivel tanto adelante como atrás", destacó Saulo Hernández.

El entrenador del Caja Rural CB Zamora no dudó en reconocer que "Tizona es un gran equipo, dirigido por un gran entrenador como es Jordi". "Es un bloque tiene muchísima versatilidad con todos sus jugadores y puede volverte loco con sus quintetos, como así ha ocurrido. Nos llevaron por donde quisieron hasta el último cuarto, en el que nuestro fantástico público en el Ángel Nieto nos ha llevado a vivir una de esas tardes mágicas que se pueden vivir aquí", indicó, afirmando que su equipo "a nivel de baloncesto, tiene todavía muchas cosas que mejorar para competir de manera constante en cada partido", así como debe "mantener es esas ganas de pelear".

