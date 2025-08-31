Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Ha habido cosas positivas pese a la derrota ante Ourense"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora señaló que la primera prueba de pretemporada disputada el sábado ante CB Ourense dejó "muchas cosas positivas" para los suyos y que lo principal que tiene que hacer su equipo ahora es "pasar horas juntos" y seguir mejorando de cara al inicio liguero.

"Ha sido el típico partido de pretemporada, pero creo que ha habido muchas cosas positivas", afirmó el zamorano, analizando: "lo primero y más importante es que jugamos un partido con solo cinco días de entrenamiento y nadie se ha lesionado, que es lo fundamental en estos partidos. Jugamos contra un equipo que iba un poco más rodado que nosotros, porque empezaron a entrenar una semana antes, y esa diferencia se ha notado en la segunda parte, pero estoy contento con la actitud del equipo".

Saulo reconoció que tras el descanso "el fuelle" de los suyos "comenzó a bajar" fruto de la falta de preparación frente a un CB Ourense con más entrenamientos encima. Sin embargo, si acabó descontento fue "por muchos temas de baloncesto puro y duro". Errores o desajustes a los que dio la importancia justa: "evidentemente, sería de ilusos el pensar que con cinco días de entrenamiento íbamos a conseguir que el primer día todo el mundo jugara bien y el equipo ofreciera el máximo en pista". "Es obvio, prácticamente todo el equipo es nuevo y sin haber jugado nunca entre ellos, era imposible", aseguró, señalando que por ello al Caja Rural CB Zamora le toca ahora "estar muchas horas juntos, automatizando cosas para llegar al 27-28 de septiembre, cuando empieza la liga contra Alega Cantabria, en disposición de poder competir por ese partido".