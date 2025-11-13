Satoransky será el hombre de confianza de Xavi Pascual

Xavi Pascual será el entrenador del Barça, como mínimo, hasta 2028. Este movimiento supone el retorno del catalán a un banquillo que ya ocupó entre 2008 y 2016.

En esa primera etapa, el técnico coincidió con Tomas Satoransky, en sus dos últimos cursos. En 2016 ambos abandonaron el club azulgrana, uno para dirigir al Panathinaikos y el otro para dar el salto a la NBA.

Satoransky es un peso pesado del vestuario

'Sato', que está en su último año de contrato, será sin duda la mano derecha de Pascual en lo que refiere a la plantilla. Más allá de ser base, una posición que requiere un entendimiento especial con el entrenador, el checo es el primer capitán del equipo.

El de Praga fue el encargado de atender a los medios el pasado martes, en la previa del partido ante el Bayern, que se saldó con victoria (74-75), bajo las órdenes del técnico interino Óscar Orellana. El base lideró el triunfo azulgrana, siendo el jugador más valorado, con 22 créditos.

Satoransky hizo autocrítica respecto a un mal inicio de temporada, que provocó la destitución de Peñarroya: "No es culpa de una persona, todos somos culpables. Todos lo estamos haciendo mal y tenemos que hacer un extra para ayudar al equipo, jugar mejor y ganar los partidos. Cada uno tiene que reflexionar", aseguró el '13' azulgrana.

Durante el inicio de la presente temporada, Xavi Pascual ha estado ejerciendo como comentarista de la Liga Endesa, formando parte del equipo de DAZN, plataforma que desde este curso posee los derechos de la ACB. El pasado 19 de octubre le tocó comentar la visita del Barça al Martín Carpena de Málaga, un partido que se saldó con victoria azulgrana por 77-83.

En este encuentro ante el Unicaja, Pascual y Satoransky estuvieron charlando durante los minutos previos al choque: "Es el último integrante que me queda del equipo, van pasando los años y hacía mucho que no le veía. Hemos charlado un poquito, un buen rato juntos hablando del calendario, de la dificultad de lo que se les viene encima ahora, pero contento de verle y saludarle", comentó Pascual durante la retransmisión.

A la espera de Pascual, pero pensando en la Virtus

Tras el triunfo en Múnich, el Barça ya prepara su segundo partido en una semana de triple compromiso. Será este viernes (20:30 h), en el Palau, ante la Virtus de Dusko Ivanovic, 'maestro' de Xavi Pascual en las temporadas 2005-06 y 2006-07.