Saras Jasikevicius y Pablo Laso trasladan el clásico a Turquía

Sarunas Jasikevicius y Pablo Laso están viviendo actualmente el día y la noche en el baloncesto europeo. A pesar de ser considerados por el gran público como dos de los grandes entrenadores de la Euroliga, la realidad es que sus contextos les están llevando a vivir situaciones muy distintas, prácticamente opuestas.

Ambos han pasado de enfrentarse en el clásico español, con el Barça y el Real Madrid, a verse las caras en sus etapas al frente de los principales banquillos turcos. El lituano, triunfando con un Fenerbahçe al que llevó a alcanzar la cima en mayo de 2025, mientras que el vitoriano no está viviendo su mejor época, al frente del bicampeón de Europa en 2021 y 2022.

Derbi turco en Euroliga

Este jueves, a partir de las 18:45 h, se enfrentarán por primera vez en Turquía, en un choque correspondiente a la Jornada 25 de la máxima competición continental. Es el primer duelo entre ambos en territorio otomano, porque Laso fue nombrado como nuevo entrenador del Efes el pasado 13 de diciembre, y a pesar de debutar contra el Fenerbahçe al día siguiente, Saras se ausentó por un asunto familiar, el fallecimiento del padre de su mujer, tal como anunció el club turco. Sus jugadores, dirigidos por el español David García, se llevaron el gato al agua con un ajustado 97-94 en un derbi de liga turca.

Pablo Laso y un inicio para olvidar en el Efes

La posición que ocupa en la actual clasificación de la Euroliga todo un Anadolu Efes lo dice todo. El conjunto turco, campeón con Ergin Ataman en 2021 y 2022, es penúltimo en la tabla, empatado con el colista Asvel con el mismo balance (6-18). Ha perdido 11 de sus últimos 12 partidos en la competición. Unos datos indignos para un equipo que se presupone que está confeccionado para estar en la parte alta.

A pesar de esta horrible racha de resultados, sería injusto señalar a Pablo Laso como el gran responsable. No hay que olvidar los infinitos problemas de lesiones que han sufrido los turcos, a quién parece que les haya mirado un tuerto. Vincent Poirier, referencia interior del equipo, ha estado varios meses en el dique seco por problemas en la rodilla. Jordan Loyd se ha perdido varios partidos, así como Shane Larkin, la gran estrella del conjunto de Laso. Además, Papagiannis, verdugo del Barça la pasada temporada con el Mónaco, se rompió el ligamento cruzado en octubre.

Saras, el líder de una apisonadora llamada Fenerbahçe

El ex del Barça cogió las riendas del 'Fener' en diciembre de 2023, cuando el club decidió destituir a Dimitris Itoudis. Desde aquel entonces, el conjunto turco solo ha ido a más. En su primera temporada, consiguió hacerse con la liga turca y clasificó a su equipo a la Final Four de la Euroliga, que se le escaparía ante el Panathinaikos, posterior campeón.

El segundo curso fue el 2024-25, y las cosas no le pudieron ir mejor. El Fenerbahçe se coronó con el triplete, apuntándose así la segunda Euroliga de su historia. Fue la primera de Saras como entrenador, tras sus intentos con el Barça en 2021, 2022 y 2023.

Dos años de intensas batallas al frente de Barça y Madrid

El aterrizaje de Saras en el Barça cambió totalmente una dinámica en los clásicos que, hasta aquel entonces, tenía un claro color blanco. El lituano relevó a Svetislav Pesic tras caer en la Final de la burbuja exprés que organizó la ACB en Valencia por el Covid. El Baskonia fue el verdugo de un Pesic que ahora entrena al Bayern.

En las tres temporadas que Saras estuvo en el Barça, consiguió dos Liga Endesa, dos Copas del Rey, y la gran espina clavada es la Euroliga. A pesar de clasificarse para las tres Final Four, devolviendo al Barça al escalón más alto del escaparate europeo, el conjunto azulgrana no pudo coronarse, cayendo contra Efes y dos veces ante el Real Madrid.

Laso y Jasikevicius se admiran mutuamente y tienen una gran relación. Sin embargo, también dejaron algún que otro momento tenso, marcado por la gran rivalidad que hay entre Barça y Real Madrid.