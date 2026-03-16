Baloncesto
Santi Aldama será operado de la rodilla derecha y dice adiós a la temporada
A la estrella de los Grizzlies le realizarán una artroscopia para solucionar sus problemas en la rodilla derecha y ya no volverá con el equipo en esta campaña
El canario Santi Aldama se someterá a una operación para solucionar sus problemas en la rodilla derecha y se perderá lo que queda de la temporada regular de la NBA, informó su equipo, los Memphis Grizzlies, en un comunicado.
"El alero de los Memphis Grizzlies, Santi Aldama, se someterá a un procedimiento artroscópico y recibirá una inyección ortobiológica para tratar una molestia persistente en el compartimento troclear de su rodilla derecha", se lee en la nota. "Se espera que tenga una recuperación completa y se proporcionará un plan para su regreso después del procedimiento", añaden los Grizzlies.
Aldama, de 25 años, promedió 14 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias este año con los Grizzlies en 43 partidos.
No jugaba desde febrero
Aldama había desaparecido de la acción desde el 5 de febrero, fecha en la que jugó su último partido ante los Sacramento Kings con 12 puntos y 6 rebotes en 24 minutos. Sin embargo, el jugador que ya había estado peleando con el dolor en esa zona, habló con el equipo para parar y tratar de reparar esas molestias.
Finalmente, el ala-pívot tendrá que pasar por el quirófano. Los Grizzlies no hablan de fecha de vuelta hasta que todo el proceso haya acabado, pero desde luego no jugará en lo que resta de temporad
En realidad a los Grizzlies les quedan 16 partidos para el final de una Liga regular que casi con toda seguridad no tendrá continuación en la postemporada. Memphis es undécimo, es decir fuera del Play-In, a 9 victoria de Portland que es décimo. La irregular temporada de los Grizzlies se pagará con vacaciones más largas.
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