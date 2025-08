Santi Aldama llega de la NBA con hambre: "Aquí tengo que tener más balón en las manos"

A Santi Aldama le ha cambiado la vida en las últimas semanas. Ha firmado dos contratos que marcarán el resto de su vida, uno deportivo y otro matrimonial. El grancanario se casó por la iglesia con Pilar el pasado 12 de julio, justo dos años después de haberlo hecho por lo civil. Horas después firmaba también por segunda vez con Memphis, está vez un contrato que le mantendrá vinculado a los Grizzlies por tres temporadas. “No me puedo quejar con el contrato renovado”, apuntaba al respecto.

El acuerdo entre el ala-pívot canario y la franquicia estaba cerrado desde el 1 de julio, pero problemas de timing de los Grizzlies, que debían liberar a jugadores antes por temas de masa salarial, demoraron un par de semanas la firma del contrato. Finalmente, se produjo y Santi cobrará 52,5 millones de dólares (alrededor de 45 millones de euros) las tres próximas temporadas. El español da un salto salarial considerable ya que su anterior contrato, el de novato, se cerró con 10,2 millones por cuatro años. Con el nuevo se asegura cobrar 16,1, 17,5 y 18,9 millones de dólares los tres próximos cursos, lo que le convierte en el español con mejor contrato de la historia en la NBA. Ricky Rubio firmó con los Cavs uno por 55 millones, pero era por cuatro temporadas. Santi llega, por tanto, pletórico a este Eurobasket y sin tener que pensar en nada hasta el verano de 2028.

De alguna manera soy un líder, pero lo importante es representar a ‘La Familia’. Lo más guay del deporte es jugar con tus amigos"

Cambio de rol entre la NBA y el Eurobasket

Aldama aterriza en la selección asumiendo que tendrá un rol diferente al que despliega en los Grizzlies. Allí actúa de sexto hombre y es un facilitador que no necesita la pelota para cumplir su cometido. El español se ha convertido en ‘jugador pegamento’ en su equipo, un hombre que mejora las prestaciones de sus compañeros porque sus tiros liberan a la gente de perímetro y ayuda en el rebote a los interiores jugando de 3, 4 o hasta 5. Y a todo eso suma su buena mano desde fuera y un buen uso de la bola, ya sea asistiendo o atacando para generar ventajas a sus compañeros. Así respondía a EL PERIÓDICO al preguntarle por ese cambio de rol: “Mi rol será diferente. Creo que aquí tengo que tener más balón en las manos y debo ser muy agresivo en ataque para generar juego e involucrar a mis compañeros. Será un desafío, pero la idea es seguir ayudando al equipo, aunque lo haré de forma diferente a cómo lo hago allí. Aquí tengo más presencia porque en la NBA suelo quedarme en la esquina y tener menos movimiento en general”.

El canario sabe que el entorno de juego al que se enfrenta es nuevo: “El juego es diferente aquí porque la cancha es más pequeña y se juega más rápido. Es mucho más rico el juego europeo, algo que me beneficia por tener compañeros que mueven la pelota y juegan con más velocidad”. Sobre las expectativas en el Eurobasket, Santi se mostraba cauteloso: “La primera fase no es fácil porque hay equipazos en este Eurobasket. Hay que respetar a todos los oponentes, ir partido a partido y no estar pensando en la segunda fase. Yo creo que hay que ir ganando cada partido y a partir de ahí pensar y ver un poco dónde estamos y los ajustes que tenemos que ir haciendo sobre la marcha”.

El ala pívot no tiene miedo a la presión que soportarán, como vigentes campeones que defienden la corona, ni en lo personal por ser el único jugador NBA del equipo español: “La presión externa es relativa porque la presión siempre me la pongo yo. En ese sentido, lo importante es que la selección dé la mejor versión posible y por mi parte, liderar dentro y fuera de la pista, siempre luchando por nuestro país”. Aunque insistía en que “es un orgullo extra jugar para tu país. Aquí hay una falta de ego porque se pone al equipo siempre por delante, que no siempre ocurre en otras competiciones”.

Sergio Scariolo y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, durante la presentación de la Selección Española Masculina para el Eurobasket 2025 / JJ GUILLEN / EFE

Liderar 'La Familia'

Para Aldama, las claves del éxito de España pasan más por lo emotivo que por lo táctico o lo técnico: “Debemos seguir siendo ‘La Familia’. Incluso los dos últimos años, que no hemos tenido éxito en los torneos y no hemos competido por las medallas, creo que se ha visto que el darlo todo, el competir y el ser un grupo súper unido es lo principal”. Y ha asumido con naturalidad que él, junto a los hermanos Hernangómez, debe liderar el grupo: “De alguna manera soy un líder, pero lo importante es representar a ‘La Familia’ con los valores que nos han inculcado los mayores. Eso es lo más importante. Tengo ganas de celebrar, pero lo importante es el trabajo diario y luego vendrán los partidos. Intento mejorar cada año y estar con este equipo en verano me hace crecer también. Espero ofrecer una versión mejor de la que he ofrecido hasta ahora con la selección. Y sobre la celebración del Eurobasket 2029 en España, creo que jugar una competición en nuestro país va a ser muy importante, pero primero hay que jugar este y debemos llegar lo más alto. Y luego llegará el día de competir ante nuestra gente. Cuando juego en la NBA echo de menos a mis compañeros. Lo más guay del deporte es jugar con tus amigos, tus compañeros, tu país”.

Aldama está señalado como uno de los jugadores a seguiren esta selección española que participa estos días en varios partidos de preparación antes de afrontar un Eurobasket que servirá de despedida al seleccionador Sergio Scariolo y que se disputará entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.