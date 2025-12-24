Santi Aldama es una estrella: ¡37 puntos y exhibición con récord incluido!

Nueva jornada de partidos NBA, donde los Grizzlies vencieron a Jazz con un partidazo de Santi Aldama (128-137), los Spurs presentaron su candidatura al anillo tumbando de nuevo a los Thunder (130-110), los Raptors frenaron la hemorragia a costa de unos Heat que siguen en caída libre (91-112) y los Nets siguieron de dulce en diciembre tras vencer a los 76ers (106-114).

Aldama vuelve a anotar 37 puntos y los Grizzlies vencen a los Jazz

El español Santi Aldama igualó este martes su mejor marca de anotación en la NBA con 37 puntos en la victoria de los Memphis Grizzlies sobre los Utah Jazz por 128-137, tres días después de que registrara esa misma marca anotadora contra los Washington Wizards.

Aldama, que volvió a partir como titular, igualó su récord anotador en la NBA con un 13 de 21 en tiros de campo, incluido un 4 de 7 en triples, y encestó 4 de los 7 tiros libres que intentó.

Además, sumó 5 rebotes y 7 asistencias en la noche.

A diferencia del partido del pasado sábado contra los Wizards, en el que los Grizzlies cayeron derrotados, la actuación del español fue suficiente para darle a su equipo la victoria en cancha de Utah.

Jaren Jackson Jr, sumó 21 puntos y capturó 7 rebotes, mientras que Cam Spencer registró 11 puntos y 13 asistencias como base titular.

Por parte de los Jazz, que no contó con Lauri Markkanen por lesión, Kyle Filipowski fue el sorprendente máximo anotador con 25 puntos , a los que sumó 13 rebotes. Keyonte George sumó 24 puntos y Taylor Hendricks contribuyó con 21 saliendo desde el banquillo.

En los Grizzlies siguió siendo baja por lesión Ja Morant.

El equipo de Memphis es actualmente noveno en la Conferencia Oeste con 14 victorias y 16 derrotas. Los Jazz se encuentran fuera del 'play-in' con 10 triunfos y 18 partidos perdidos, los tres últimos de manera consecutiva.

Los Spurs presentan su candidatura al anillo tumbando de nuevo a los Thunder

Los San Antonio Spurs confirmaron que son más que una alternativa a los Oklahoma City Thunder de cara a la lucha por el anillo tras derrotar por segunda ocasión en dos semanas a los actuales campeones de la NBA por 130-110.

Ni siquiera les hizo falta una gran actuación de Victor Wembanyama, que salió desde el banquillo por sexto partido consecutivo para protegerlo por la lesión en la pantorrilla que le hizo perderse 12 partidos entre noviembre y diciembre.

El coloso francés sumó 12 puntos (5 de 9 en tiros) y 5 rebotes en 23 minutos de juego. Keldon Johnson se convirtió en el invitado inesperado de la noche con 25 puntos y un 10 de 16 en el tiro desde el banquillo, mientras que los más habituales Stephon Castle y Harrison Barnes aportaron 24 y 20 puntos respectivamente.

En los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander estuvo demasiado solo con 33 puntos. Jalen WIlliams anotó 17 puntos y Chet Holmgren se quedó en 7, con 3 tiros acertados en 10 intentos.

Si la primera victoria de los Spurs (22-7) sobre los de Oklahoma (26-4), en las semifinales de la NBA Cup en Las Vegas, fue apretada (111-109) y pudo interpretarse como una sorpresa para los entonces casi imbatibles Thunder, el triunfo de esta noche fue contundente y una llamada de atención para los campeones.

Los Spurs ya no son un equipo de futuro, sino que aspiran a comenzar a hacer grandes cosas ahora.

Así lo demostró la afición que acudió al Frost Bank Center de San Antonio, que creó una atmósfera más parecida a la de los 'playoffs' que a la que se vive en esta época del año.

La travesía por el desierto ha sido larga para Spurs, acostumbrados a ganar más que a perder en el siglo XXI. Hasta 2020, completaron 22 temporadas consecutivas con balance positivo en fase regular, a lo que han seguido 6 seguidas en negativo desde entonces.

Los 'oes' que cantó la grada en el último cuarto, poco habituales para la NBA y cuando el partido no estaba decidido, fueron un reflejo de las ansías de volver al triunfo que hay en San Antonio.

Un último cuarto demoledor

Antes de derrotar por 20 puntos a los Thunder gracias a un fantástico último cuarto (43-28), los texanos libraron una batalla con el campeón, que tuvo 15 alternancias en el liderato del partido.

Los robos de balón, que suelen dar muchos puntos gratuitos a los de Oklahoma, se volvieron este martes en su contra, y fueron los Spurs quienes dominaron en este apartado (10-4) para conseguir 19 puntos en transición.

El primer y el segundo cuarto terminaron con una ligera ventaja de los Thunder (58-60), que se mantuvo hasta entrado el ecuador del tercer periodo, en el que comenzó la rebelión de los Spurs.

Un triple de Johson a pase de De'Aaron Fox cerró un parcial de 10-0 para los locales que puso el 84-76 en el marcador a falta de 2:26 del cuarto, máxima ventaja de la noche.

Aunque Gilgeous-Alexander respondió con otro triple tras un tiempo muerto pedido por los Thunder, Johnson replicó nuevamente desde el perímetro, y solo un triple de Luke Dort en el último segundo logró reducir la distancia a cinco puntos.

Ahí fue cuando comenzó el éxtasis en ataque para los texanos, apoyados por un Luke Kornet aplicado en el rebote ante la ausencia de Wembanyama, y que no dejó hacer a Holmgren, desaparecido.

Dort encestó de nuevo un triple con 95-86 para disminuir la desventaja, pero estiró demasiado una de sus piernas y zancadilleó a su defensor, lo que anuló la canasta por falta en ataque.

Inmediatamente después ingresó Wembaynama a pista, que anotó un tiro de tres en su primera posesión y repartió dos asistencias en los 4 minutos que se mantuvo sobre el parqué, para elevar la distancia a los 15 puntos (105-90).

Dos triples posteriores de los Spurs obligaron a los Thunder a sacar la bandera blanca y a pensar en el día de Navidad, cuando volverán a verse las caras. Será el tercer partido en dos semanas y el primero en Oklahoma. El balance: 2-0 para los aspirantes.

Los Raptors frenan la hemorragia a costa de unos Heat que siguen en caída libre

Toronto Raptors recuperó el aíre a costa de Miami Heat, que cayó por 91-112 en el Kaseya Center de Florida, en un encuentro entre dos equipos en clara dinámica negativa que han perdido la mayoría de juegos en diciembre.

Los Raptors (18-13), que venían de caer en siete de los últimos ocho encuentros, mostraron su mejor cara ante unos Heat (15-15) que han perdido seis de los últimos ocho partidos que han disputado.

Los canadienses fueron por delante en el marcador desde el inicio del partido, y apenas cedieron la ventaja a sus rivales en un corto tramo del segundo cuarto, en el que se fueron 7 arriba (44-51).

Cuando los Heat parecían poder acercarse por debajo de los 10 puntos, siempre aparecía un jugador 'raptor' para anotar un triple que dejaba en vano sus esfuerzos.

El mexicano Jaime Jáquez Jr., (21 puntos y 9 de 16 en el tiro) pareció ser el único jugador de los Heat con las ideas claras, pero sus penetraciones no fueron suficiente para evitar que los de Miami sigan en caída libre.

El 'ex' de UCLA finalizó el encuentro con un +9 cuando estuvo en pista, pese a la contundente derrota.

Norman Powell, con 17 puntos, fue el que más se le acercó en la anotación en los Heat. El pívot Kel'el Ware, que venía de lograr 28 puntos y 19 rebotes el domingo contra los New York Knicks, demostró que todavía le falta consistencia para pasar a la siguiente categoría y se quedó en 5 puntos y 9 rebotes.

En los Raptors, Scottie Barnes fue la principal baza en ataque, logrando 27 puntos y capturando 8 rebotes. Immanuel Quickley aportó 18 puntos y repartió 7 asistencias.

Sandro Mamukelashvili también fue una importante figura en el ataque de los canadienses, con 14 puntos y 7 asistencias.

Los Nets siguen de dulce en diciembre tras vencer a los 76ers

Los Brooklyn Nets vencieron cómodamente a domicilio a los Philadelphia 76ers por 106-114 gracias a 28 puntos de Michael Porter Jr., y siguen de dulce este mes de diciembre, en el que han logrado seis victorias en nueve partidos.

El triunfo de los Nets (9-19), entrenados por el español Jordi Fernández, es el segundo consecutivo después la derrota que endosaron el domingo a los Toronto Raptors.

Porter Jr. anotó 28 puntos con un 9 de 20 en el tiro. Nic Claxton contribuyó con un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras que el turco Egor Demin aportó 20 puntos.

Los 76ers (16-12) no pudieron contar con varios jugadores por enfermedad, incluido el novato VJ Edgecombe, que está promediando 16 puntos por noche.

Su dúo en el 'backcourt', Tyrese Maxey, que promedia 31,7 puntos por partido, vivió un encuentro terrorífico en el tiro, con 3 anotados en 14 intentos para 13 puntos.

Joel Embiid fue el máximo anotador de los 76ers con 27 puntos y 6 rebotes, mientras que el veterano Paul George sumó 19.

Los 106 puntos encajados revelan a los Nets como uno de los mejores equipos defensivos de la liga en el mes de diciembre, en el solo han concedido más de 110 puntos en dos ocasiones.

Su rival no ha superado la centena en dos de los últimos cuatro encuentros.

Esta noche secaron a los 76ers a partir de la segunda mitad, en la que cedieron 49 puntos.

Tras una primera parte igualada (57-63), un 3+1 de Demin a pase de Claxton puso el +12 poco después del ecuador del tercer cuarto (65-76).

Tres triples consecutivos para cerrar el cuarto elevaron la distancia a 17 puntos, aunque un triple de Gordon la redujo a 12 en el último segundo del periodo.

Un parcial de 10-0 de los locales (90-99) puso temporalmente en peligro la victoria de los pupilos de Fernández, pero dos triples casi seguidos de Demin sentenciaron el amago de remontada.