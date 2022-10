Sanli: "Mis números no importan si no ganamos"

El Barça ha perdido los dos últimos partidos, en la final de la Supercopa y en el debut liguero "Tenemos que mejorar muchas cosas, pero antes que nada tenemos que luchar sobre la pista", dijo el azulgrana

El pívot del Barça Sertac Sanli ha sido el máximo anotador azulgrana en los dos últimos partidos, saldados ambos con derrotas, razón por la que el jugador turco valoró este sábado que sus "números no importan" si no sirven para ganar.

Sanli anotó 21 puntos en la derrota del pasado domingo frente al Real Madrid en la Supercopa Endesa (89-83) y este viernes firmó 18 tantos, además de 10 rebotes, en el debut liguero del conjunto catalán, que fue superado en la pista del Gran Canaria (88-85).

"Me siento afortunado (por mis buenos números), pero perdimos el partido, que es de lo que se trata. Tengo que mejorar muchas cosas, aún no es suficiente. Mis números no importan si no ganamos", aseguró el pívot a los medios de comunicación del Barça.

Para Sanli, incrementar la intensidad es una obligación para competir este domingo contra el Cazoo Baskonia: "Fue un inicio duro para nosotros contra el Gran Canaria. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero antes que nada tenemos que luchar sobre la pista para ganar el partido contra el Baskonia".

"Es genial jugar en el Palau. Me gusta volver a ver a nuestros aficionados. Estoy seguro que habrá un gran ambiente. Queremos ganar por ellos", zanjó el interior otomano a la pregunta de qué recibimiento espera de la hinchada barcelonista en el primer partido de la temporada en el Palau Blaugrana.