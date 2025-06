Sandra Ygueravide anuncia su retirada del baloncesto 5x5

La base Sandra Ygueravide, capitana del Spar Girona, ha anunciado este viernes su retirada del baloncesto 5x5 a los 40 años y que se centrará en la modalidad de 3x3.

La jugadora valenciana ha afirmado en un vídeo publicado en las redes sociales que dice "adiós a una parte del baloncesto". "Pero aún nos vemos en otra: en la que cambió mi vida y alargó mi carrera hasta llegar a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos", ha añadido.

Ygueravide ha sido campeona y dos veces subcampeona de Europa en 3x3 y el verano pasado consiguió una plata olímpica en París en esta modalidad. La veterana base pone así punto final a una etapa en el baloncesto 5x5 que ha durado "muchísimo más de lo que había imaginado" y se ha mostrado "orgullosa de lo recorrido en más de 20 años de trabajo, del camino y de todos los altibajos que ha habido".

"No ha sido fácil, pero no cambiaría ni un poquito de cada experiencia", destaca en el vídeo. "Mi cabeza estaba diciendo ‘basta’ con el 5x5, pero el 3x3, al final, es lo que más vida me ha dado en los últimos años desde que empecé a jugarlo. Me ha hecho alargar todo esto hasta llegar a unos Juegos Olímpicos y la idea es poder continuar hasta que aguante".

Seis países distintos

Ygueravide inició su carrera en la élite con el Ros Casares y el Perfumerías Avenida, entre otros equipos, y también ha pasado por Turquía, Francia, Polonia, Rusia y Hungría, antes de regresar a España para militar en el Lointek Gernika y el Spar Girona.

En su palmarés tiene un título de la Liga Endesa, cuatro títulos de la Copa de la Reina y una Eurocopa (2019), con el Nadezhda Oremburgo ruso. En 2023 fichó por el Girona, que ha dado las gracias a la jugadora por su "experiencia, liderazgo y pasión" y por haber sido una "referente dentro y fuera de la pista".