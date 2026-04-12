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San Pablo Burgos - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

San Pablo Burgos y Real Madrid se enfrentan en el Coliseum en la 26ª jornada de la Liga Endesa

Theo Maledon cuajó un gran partido ante Fenerbahçe

Theo Maledon cuajó un gran partido ante Fenerbahçe / EFE

David Raurell

San Pablo Burgos y Real Madrid se enfrentan en el Coliseum en la 26ª jornada de la Liga Endesa.

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