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San Pablo Burgos - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
San Pablo Burgos y Real Madrid se enfrentan en el Coliseum en la 26ª jornada de la Liga Endesa
David Raurell
San Pablo Burgos y Real Madrid se enfrentan en el Coliseum en la 26ª jornada de la Liga Endesa.
1r CUARTO
Turno para Mario Hezonja, que estrena el marcador para el Real Madrid desde la línea de tiros libres
1r CUARTO
¡Arranca el partido!
San Pablo Burgos empieza mandando en el marcador gracias al triple de Juan Rubio
La afición local entona 'a capella' el himno en las gradas del Coliseum de Burgos.
¡Esto está a punto de arrancar!
El quinteto del Real Madrid
Por su parte, Scariolo apuesta por:
Campazzo, Abalde, Hezonja, Chuma Okeke y Alex Len
Los elegidos por Fisac
Burgos sale de inicio con:
Samuels, Rubio, Corbalán, Happ y Heidegger
Por parte de San Pablo Burgos, han entrado en el roster Marcos Bella y Raul Neto.
Sin embargo, no estarán disponibles Dani Díez ni Jon-Axel Gudmundsson (problemas físicos).
En caso de ganar hoy en Burgos, el Real Madrid alargaría su gran racha en liga, sumando la 12a victoria consecutiva.
La diferencia de triunfos con Valencia Basket es de tres, pero con un partido menos para los blancos. Es decir, que esta noche pueden recuperar la ventaja de cuatro ante los de Pedro Martínez.
El Real Madrid regresa a la competición doméstica después de ganar en la pista de Fenerbahce en Euroliga (69-74).
Veremos hasta qué punto decide rotar Scariolo, dada la ventaja en la tabla y el próximo encuentro en el Movistar Arena ante Estrella Roja de Belgrado.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del encuentro entre San Pablo Burgos y Real Madrid de la Liga Endesa.
Los de Sergio Scariolo, líderes destacados de la clasificación, visitan a un Burgos que acumula tres victorias en los últimos cinco partidos.
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