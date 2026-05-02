El San Pablo Burgos reacciona ante el Hiopos Lleida y se acerca a la salvación

El San Pablo Burgos firmó este sábado una remontada de carácter ante el Hiopos Lleida, ante el que remontó 12 puntos de desventaja para imponerse por 99-91 en una noche de fe y paciencia. Corbalán, Neto y Happ lideraron una victoria que refuerza la ambición local en conseguir la permanencia ante un equipo que sufrió en los minutos finales.

BUR-LLEI Liga Endesa BUR 99 91 LLEI Alineaciones San Pablo Burgos, 99 (22+25+26+26): Pablo Almazán (0), Gonzalo Corbalán (21), Dani Díez (2), Raúl Neto (21), Ethan Happ (11) -cinco inicial- Jermaine Samuels (7), Yannick Nzosa (5), Jaden Shackelford (6), Jon Axel Gudmundsson (2), Juan Rubio (0), Leo Meindl (16), Max Heidegger (8). Hiopos Lleida, 91 (24+31+22+14): James Batemon (21), Corey Walden (2), Melvin Ejim (19), Oriol Pauli (15), Atoumane Diagne (8) -cinco inicial - Caleb Agada (0), Dani García (5), Adrià Rodríguez (-), Mikel Sanz (4), Millán Jiménez (9), Cameron Krutwig (8).

El conjunto de Porfi Fisac arrancó con energía, apoyado en un buen inicio de Happ y Dani Díez para tomar las primeras ventajas (4-0), pero el Hipos Lleida respondió rápido con el acierto exterior de Pauli y el trabajo interior de Diagne y Ejim. El San Pablo Burgos encontró puntos en Neto, Meindl y Heidegger, aunque nunca logró romper el partido y los visitantes castigaron cada desconexión local y cerraron el primer cuarto con ligera ventaja (22-24).

En el segundo acto cambió el guion; Lleida subió el tono físico, dominó mejor el rebote y encontró en Batemon a su principal ejecutor. El base visitante lideró un parcial que disparó la renta hasta el +13 (36-49), bien secundado por Ejim, Diagne y Krutwig y San Pablo se atascó por momentos, demasiado dependiente de acciones individuales, aunque Porfi Fisac encontró algo de reacción con Neto para evitar una brecha mayor (47-55).

Un Burgos más agresivo

Tras el paso por vestuarios, Burgos mostró una versión más agresiva y Neto asumió galones, Samuels aportó presencia física y Corbalán encendió al Coliseum con varias acciones que comprimieron el marcador hasta el 63-64.Sin embargo, cada acercamiento local encontró respuesta inmediata en un Lleida muy sereno, con Millán Jiménez castigando desde fuera y Batemon sosteniendo el ataque visitante en los momentos de mayor presión.

Cuando mejor estaba Burgos, Lleida volvió a golpear con eficacia para mantener el control y aunque Heidegger tiró de carácter con cinco puntos casi consecutivos y Nzosa sumó cerca del aro, pero Pauli y Batemon frenaron la remontada para cerrar el tercer periodo con 73-77.

Raulinho Neto jugó unos buenos minutos finales que impulsaron a su equipo a la victoria / BURGOS

El desenlace fue una demostración de fe local, aunque Lleida golpeó primero (73-79), pero Burgos respondió con un parcial impulsado por Samuels, Meindl y Happ hasta igualar el choque (79-79).

Neto impulsó al Burgos

A partir de ahí emergió la mejor versión burgalesa, Happ dominó en la pintura, Neto mantuvo el pulso ofensivo y Corbalán se convirtió en el gran protagonista con una sucesión de acciones decisivas: empató, adelantó a los suyos y dinamitó el partido con un triple y varias transiciones que hicieron estallar el Coliseum.

Del 85-87 se pasó a un demoledor parcial 14-4 culminado por Neto, Corbalán y Meindl, que convirtió un final ajustado en una victoria contundente de los burgaleses (99-91)