BALONCESTO
El San Pablo Burgos reacciona ante el Hiopos Lleida y se acerca a la salvación
El conjunto ilerdense no pudo en la segunda mitad ante el empuje local para acabar cediendo (99-91) un encuentro que tuvo controlado muchos minutos
El San Pablo Burgos firmó este sábado una remontada de carácter ante el Hiopos Lleida, ante el que remontó 12 puntos de desventaja para imponerse por 99-91 en una noche de fe y paciencia. Corbalán, Neto y Happ lideraron una victoria que refuerza la ambición local en conseguir la permanencia ante un equipo que sufrió en los minutos finales.
Liga Endesa
BUR
LLEI
|San Pablo Burgos, 99
|(22+25+26+26): Pablo Almazán (0), Gonzalo Corbalán (21), Dani Díez (2), Raúl Neto (21), Ethan Happ (11) -cinco inicial- Jermaine Samuels (7), Yannick Nzosa (5), Jaden Shackelford (6), Jon Axel Gudmundsson (2), Juan Rubio (0), Leo Meindl (16), Max Heidegger (8).
|Hiopos Lleida, 91
|(24+31+22+14): James Batemon (21), Corey Walden (2), Melvin Ejim (19), Oriol Pauli (15), Atoumane Diagne (8) -cinco inicial - Caleb Agada (0), Dani García (5), Adrià Rodríguez (-), Mikel Sanz (4), Millán Jiménez (9), Cameron Krutwig (8).
El conjunto de Porfi Fisac arrancó con energía, apoyado en un buen inicio de Happ y Dani Díez para tomar las primeras ventajas (4-0), pero el Hipos Lleida respondió rápido con el acierto exterior de Pauli y el trabajo interior de Diagne y Ejim. El San Pablo Burgos encontró puntos en Neto, Meindl y Heidegger, aunque nunca logró romper el partido y los visitantes castigaron cada desconexión local y cerraron el primer cuarto con ligera ventaja (22-24).
En el segundo acto cambió el guion; Lleida subió el tono físico, dominó mejor el rebote y encontró en Batemon a su principal ejecutor. El base visitante lideró un parcial que disparó la renta hasta el +13 (36-49), bien secundado por Ejim, Diagne y Krutwig y San Pablo se atascó por momentos, demasiado dependiente de acciones individuales, aunque Porfi Fisac encontró algo de reacción con Neto para evitar una brecha mayor (47-55).
Un Burgos más agresivo
Tras el paso por vestuarios, Burgos mostró una versión más agresiva y Neto asumió galones, Samuels aportó presencia física y Corbalán encendió al Coliseum con varias acciones que comprimieron el marcador hasta el 63-64.Sin embargo, cada acercamiento local encontró respuesta inmediata en un Lleida muy sereno, con Millán Jiménez castigando desde fuera y Batemon sosteniendo el ataque visitante en los momentos de mayor presión.
Cuando mejor estaba Burgos, Lleida volvió a golpear con eficacia para mantener el control y aunque Heidegger tiró de carácter con cinco puntos casi consecutivos y Nzosa sumó cerca del aro, pero Pauli y Batemon frenaron la remontada para cerrar el tercer periodo con 73-77.
El desenlace fue una demostración de fe local, aunque Lleida golpeó primero (73-79), pero Burgos respondió con un parcial impulsado por Samuels, Meindl y Happ hasta igualar el choque (79-79).
Neto impulsó al Burgos
A partir de ahí emergió la mejor versión burgalesa, Happ dominó en la pintura, Neto mantuvo el pulso ofensivo y Corbalán se convirtió en el gran protagonista con una sucesión de acciones decisivas: empató, adelantó a los suyos y dinamitó el partido con un triple y varias transiciones que hicieron estallar el Coliseum.
Del 85-87 se pasó a un demoledor parcial 14-4 culminado por Neto, Corbalán y Meindl, que convirtió un final ajustado en una victoria contundente de los burgaleses (99-91)
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