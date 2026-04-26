El San Pablo Burgos fulmina al Baxi Manresa con el mejor partido ACB del exazulgrana Raul Neto

El Baxi Manresa no pudo cerrar virtualmente la permanencia en la Liga Endesa tras caer en el Nou Congost ante el San Pablo Burgos por 94-101. Los de Diego Ocampo firmaron unos excelentes 15 minutos iniciales, pero antes del descanso, y especialmente en el tercer cuarto, dilapidaron la ventaja lograda. Álex Reyes, con 16 puntos, y Retin Obasohan, con 15, fueron los máximos anotadores del conjunto local, mientras que Ettan Happ (20), Gonzalo Corbalán (25), y el exazulgrana Raul Neto, con su mejor anotación histórica en ACB (26), dictaron sentencia para que la victoria viajase hacia territorio burgalés.

Baxi Manresa - San Pablo Burgos (baloncesto, Liga Endesa), 26/04/2025 LIGA ENDESA MAN 94 101 BUR Alineaciones BAXI MANRESA, 94 (28+21+23+22): Bassas (13), Duke (8), Reyes (16), Knudsen (4), Akobundu (10) -cinco inicial-; Ubal (7), Steinbergs (5), Paulicap (3), Oriola (9), Obasohan (15) y Pérez (4). SAN PABLO BURGOS, 101 (23+24+35+19): Heidegger (9), Corbalán (25), Samuels (6), Meindl (4), Fischer (-) -cinco inicial-; Nzosa (5), Shackelford (2), Almazán (3), Díez (1), Neto (26) y Happ (20).

Los del Bages fueron claramente de más a menos, con una primera mitad en la que fueron superiores al conjunto burgalés. Llegaron a mandar por 10 tantos (44-34) los de Diego Ocampo, sustentados por el acierto de Retin Obasohan, Marcis Steinbergs y la intimidación de Kaodirichi Akobundu.

El Baxi Manresa no pudo derrotar en el Nou Congost al San Pablo Burgos / ACB Photo - Joaquim Alberch

Gran puesta en escena manresana

Pero Baxi Manresa se marchó a vestuarios antes de tiempo, algo que aprovecho Burgos para secar la diferencia en el marcador con bastante velocidad. Dos nombres propios en los leoneses: Gonzalo Corbalán, y un Raul Neto que ya empezaba a dar muestras de la gran actuación que iba a ofrecer en el tercer cuarto.

Un triple del exjugador del Barça y los nueve puntos de Ettan Happ en el periodo colocaron al conjunto de Porfi Fisac a tan solo dos tantos (49-47) tras la primera mitad. Y en el tercer cuarto llegaron los peores minutos del cuadro local en el Nou Congost.

Pese a que Ferran Bassas y Álex Reyes lograban castigar desde el 6,75, Neto fue el protagonista del periodo: 15 puntos, sin fallo en el lanzamiento de dos (5/5), y bien acompañado por Corbalán y Happ, autores de ocho y siete tantos en el tercer asalto.

Raul Neto, jugador del San Pablo Burgos / ACB Photo - Joaquim Alberch

Un tercer cuarto de máxima inspiración burgalesa

Burgos anotaba con excesiva facilidad, y tras un parcial de 23-35, los de Fisac entraron a la batalla final con 10 tantos de ventaja (72-82) tras un triple del argentino de San Pablo Burgos.

A Manresa le tocaba reaccionar para no despedirse definitivamente del partido, y con un ritmo más bajo de anotación entre ambos equipos, los de Ocampo remaban y remaban para reducir la desventaja (85-89 tras un 2+1 de David Duke Jr.). Pero tras la canasta del exterior del conjunto catalán, Burgos se apuntó un parcial de 2-8 gracias al acierto de Corbalán desde la línea de personal, que dejaba el encuentro prácticamente resuelto para los visitantes a dos minutos del bocinazo final (87-97).

Sin embargo, a Manresa ya no le dio para soñar con una hipotética remontada, y el triunfo voló hacia Burgos por 94-101. Los catalanes se mantienen duodécimos con 11 triunfos, cuatro más por encima de Morabanc Andorra que ocupa la penúltima posición en la tabla con siete. Por su parte, los leoneses cogen algo de aire con el octavo triunfo liguero del curso.