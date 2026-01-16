San Pablo Burgos ficha a la desesperada a Augusto Lima

Augusto Lima ( Río de Janeiro, 1991) se une a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos para completar la presente temporada de Liga Endesa. El pívot de 2,09m, con pasaporte español, reforzará el juego interior para buscar el objetivo de la permanencia en ACB, dentro de la que será su segunda etapa en el club burgalés.

La trayectoria de Augusto Lima, con inicio en Unicaja le ha llevado a recorrer diferentes equipos dentro de la geografía nacional, con paradas en el CB Granada, UCAM Murcia o Real Madrid, y en el extranjero, con temporadas en Zalgiris Kaunas (Lituania), Besiktas S.J. (Turquía), Xinjiang Flying Tigers (China) o Cedevita Zagreb (Croacia).

El pívot aterrizó en el San Pablo Burgos de la temporada 2018/19 de Liga ENdesa, con el que logró la permanencia en la categoría, y en el que se mantuvo durante el curso siguiente, con presencia en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League, además de disputar la Fase Final de Valencia, con la que concluyó un curso marcado por la pandemia y en la que los castellanos alcanzaron las semifinales ligueras.

En las campañas posteriores, Lima continuó compitiendo en la máxima categoría del baloncesto español, con dos temporadas en UCAM Murcia (2020-2022), dos campañas en Unicaja Málaga (2022-2024) y un curso en Leyma Coruña (2024/25).