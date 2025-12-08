El San Pablo Burgos destituye a Savignani

El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este lunes que el entrenador brasileño Bruno Savignani no continuará al frente del primer equipo, colista de la Liga Endesa con una victoria y ocho derrotas tras nueve jornadas. Porfi Fisac es el elegido para sustituirlo.

Savignani llegó al club en julio de 2024 para liderar un proyecto ambicioso en Primera FEB, en la que firmó una campaña sobresaliente y logró el ascenso directo a la Liga Endesa con un balance de 32 victorias y 2 derrotas, además de mantenerse invicto en el Coliseum.

El club volvió a confiar en él para el regreso a la élite en la temporada 2025/26 y Savignani se convirtió en el primer entrenador brasileño en dirigir a un equipo de la Liga Endesa, pero, tras nueve jornadas, ha decidido prescindir de sus servicios.

El San Pablo Burgos mostró en una nota de prensa su agradecimiento a Savignani y subrayó que "siempre formará parte de la historia del Coliseum".