San Emeterio: "Somos un club ambicioso y hay que trabajar y esforzarse cada día"

Han pasado dos meses y medio después de su nombramiento como director deportivo, cuando se confirmó el regreso de Fernando San Emeterio a Girona. El cántabro vistió la camiseta del desaparecido Akasvayu entre 2006 y 2008, y tras retirarse como jugador en Valencia Basket hace tres años, y ser entrenador asistente en el conjunto taronja, 'San Eme' ha decidido dar el salto a los despachos.

La planificación deportiva de la temporada 24/25 lleva su firma, y con la pretemporada del Bàsquet Girona ya en marcha, San Emeterio atiende a SPORT para hacer balance de un verano cargado de operaciones, en el que se ha logrado conservar el núcleo del equipo que consiguió 13 victorias la pasada campaña en ACB, y que con la plena confianza depositada en Fotis Katsikaris, aspira a seguir creciendo en su tercer curso en Liga Endesa.

¿Cómo has vivido estos dos meses como director deportivo del Girona?

Estoy contento, con mucho trabajo intentando construir el equipo, y muy ilusionado. A la vez que vas haciendo la plantilla vas aprendiendo, porque al final es un trabajo nuevo, pero estoy muy satisfecho de como ha quedado.

¿Ejercer de director deportivo era algo que tenías en mente?

La verdad que no. Es algo que siempre te planteas cuando eres jugador, igual que ser entrenador. Creo que este cargo va más con mi personalidad que el de entrenador asistente, y estoy contento con la decisión.

Tenéis 13 jugadores confirmados para la próxima temporada. ¿Plantilla cerrada?

En principio sí. 13 jugadores creo que nos cubren bastante bien para todo el año, cualquier incidencia en forma de lesión. Tenemos una plantilla bastante polivalente, con jugadores que pueden jugar en dos incluso tres posiciones, y manteniendo la columna vertebral del año pasado, y satisfecho de como ha quedado la plantilla.

Fernando San Emeterio, director deportivo del Bàsquet Girona / Diari de Girona - Sergi Geronès

Llama la atención que hasta cuatro jugadores son argentinos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

La mentalidad siempre me ha gustado después de haber compartido vestuario con jugadores argentinos, ese carácter especial que tienen. Y ha sido un poco casualidad en el sentido de que nosotros teníamos claro que Juani y Maxi eran prioritarios para nosotros, a Juan Fernández lo queríamos por su juventud, proyección y potencial que tiene. Y en cuanto a Caffaro, surge la posibilidad de incorporarlo, es un jugador con ilusión y ganas de hacerlo bien. Entonces han sido cuatro y estamos encantados de tenerlos.

¿Qué cartas favorables pones sobre la mesa para que los jugadores se decanten por el proyecto de Bàsquet Girona?

Fundamentalmente que somos un club en constante crecimiento, que tiene 10 años de historia y lleva tres años asentado en Liga Endesa, que es ambicioso, que tenemos una ciudad cómoda con una afición involucrada con el equipo, y el trabajo que se viene haciendo. Somos un club que permitimos el error de los jugadores jóvenes ayudándoles a crecer, y sabiendo que ese crecimiento nos va a ayudar también a nosotros a crecer.

Una de las primeras decisiones fue la renovación de Fotis Katsikaris. ¿Era algo que teníais claro desde el primer momento?

Lo tuve claro porque es un entrenador que tiene experiencia y que guía esa juventud que tiene nuestra plantilla. Hizo un gran trabajo el año pasado, muchos jugadores estaban muy cómodos con él, terminaron muy bien, y había dinámicas que no veía inteligente romper. Así que por ahí la línea continuista, y contentos de haber conseguido su renovación.

Fernando San Emeterio, en la grada de Fontajau / Diari de Girona - Sergi Geronès

11 victorias en ACB la primera temporada, 13 la pasada campaña. ¿Qué objetivo tenéis fijado en Liga Endesa para este curso?

Somos un club ambicioso, en constante crecimiento también a nivel deportivo. Pero más que un número de victorias u objetivos de clasificación, yo soy más de cosas que podamos controlar. Y eso es poner el trabajo y el esfuerzo cada día, no poner excusas, ya que las odio. Las odiaba de jugador, las odio de entrenador y las odiaré como director deportivo. Voy a estar muy encima de esos pequeños detalles que considero que, controlándolos, los resultados llegan. Si tienes buenos mimbres, la pelotita puede entrar o no, pero hay que estar muy encima de esos pequeños detalles, y siendo un equipo joven, si nos caemos nos tenemos que levantar, y no ser egoístas. Si tienes todo eso, al final los resultados llegarán.

En pocos días emprendéis un viaje a China para hacer un stage de pretemporada en el que coincidiréis con el Barça. ¿Cómo se ha gestado?

Desde allí surgió la posibilidad, nos invitaron, y es una oportunidad de poner el nombre del Girona en otro continente. Evidentemente, es un viaje que lo más cómodo hubiese sido quedarse en casa, pero tenemos que hacer el esfuerzo como equipo, y creo que es una experiencia buena para la plantilla el sufrir un poquito, el vernos cansados allí con el jet lag, no tener excusas y trabajarlo. Nos vendrá bien conocernos en un stage, en el cansancio, que es algo que nos va a pasar durante el año, apoyarnos los unos a otros. Es una experiencia positiva vivirla como equipo en pretemporada lejos del inicio de curso, tendremos tiempo para entrenar y recuperarnos, y es una buena manera de convivir juntos.