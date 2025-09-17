Salvó, jugador del CB Gran Canaria: "Estamos lejos de donde queremos estar"

El Dreamland Gran Canaria afronta una semana de doble derbi canario. Los amarillos, tras vencer a Río Breogán y Surne Bilbao Basket el pasado fin de semana en Ourense, se miden a La Laguna Tenerife el jueves, en casa (18.30 horas), y el domingo, a domicilio (17.00 horas).

«Veo a los compañeros bien, adaptándose. Esperemos que Braian (Angola) vuelva lo antes posible para estar todos y trabajar todos juntos» explicó Salvó, que afronta su quinto curso en el equipo, asentado como una de las figuras relevantes en el vestuario. «Creo que estamos dando pasos hacia delante, pero aún queda. Estamos lejos de donde queremos estar» añadió, y explicó que «sabemos que este es el camino y seguimos trabajando duro».

En cuanto a aspectos positivos y negativos de estos primeros partidos de pretemporada, Salvó apuntó que «podemos mejorar en todo lo táctico, como es obvio en pretemporada», y que «tenemos margen de mejora». Además, señaló que «los nuevos tienen que saberse todas las jugadas y las normas defensivas». En el otro lado de la balanza, apuntó que como aspecto positivo «estamos corriendo más. Hoy en día, los equipos están jugando a un ritmo más elevado. Con respecto a nosotros, creo que este año se podrá ver un juego más rápido» subrayó.

En referencia al duelo del jueves en el Arena, Salvó comentó que «queremos ganar, como en todos los partidos de pretemporada, pero siendo conscientes de que son partidos de pretemporada». En este sentido, «el derbi siempre es el derbi» y que «ambos queremos ganar», pero apuntó que «ninguno de los dos equipos estamos al 100%». «Nos tienen que servir para dar pasos hacia delante y para llegar lo mejor posible al primer partido de la temporada» comentó sobre estos dos duelos ante La Laguna Tenerife.

En el que será su quinto año en la isla, el alero explicó que «me encuentro muy bien, contento e ilusionado con energías renovadas, como si fuese mi primer año aquí», y expresó que «creo que este año nos lo vamos a pasar muy bien».

En líneas similares se expresó Nico Brussino, que atendió este miércoles a la Televisión Canaria. El argentino, el último en incorporarse a esta pretemporada, comentó que «hay muchas ganas» de medirse a La Laguna Tenerife en un duelo que «siempre es especial». Expresó, eso sí, que «más allá del resultado», lo importante es «hacer nuestras cosas y lo que estamos practicando día a día».

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas