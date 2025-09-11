El salto de vértigo de Derrick Alston Jr.: de Manresa a Bolonia

Con la pretemporada ya en marcha, Derrick Alston Jr., nuevo fichaje del Virtus Bologna, fue presentado en el complejo deportivo Palestra Porelli, en su primera aparición ante los medios en su primera experiencia de Euroliga, procedente del BAXI Manresa.

Al igual que lo hizo con la Universidad Estatal de Boise, los Salt Lake City Stars, los Rostock Seawolves y el BAXI Manresa, el jugador de 27 años vestirá la camiseta número 21, el dorsal que lució Toko Shengelia hasta su salida del Virtus este verano con dirección al Barça

"Sé que seguir los pasos de Toko Shengelia, quien jugó en la misma posición que yo y llevaba el dorsal 21, no es fácil", declaró Alston Jr. "Somos jugadores diferentes, y para mí lo más importante es hacer todo lo posible para que el equipo gane. Pero si puedo hacer aunque sea la mitad de lo que él hizo aquí, puedo decir que he aprovechado bien mi tiempo".

El estadounidense de 27 años sabe que lo mirarán con lupa tras tomar el relevo a Tornike Shengelia / EUROLEAGUE

El 21, su dorsal de siempre

Para Alston Jr., el dorsal 21 también tiene un significado especial. "Siempre ha sido mi dorsal", continuó. Mi padre lo usó cuando jugaba en la NBA y yo lo he usado desde la universidad. Sabía que sería difícil conseguirlo, pero al final lo conseguí y quiero hacer grandes cosas con él también aquí.

[Mi padre] ha sido fundamental. Desde pequeño, me ha dado muchos consejos, me ha dado la libertad de cometer errores y remontar, y siempre me ha ayudado. Ha sido decisivo, especialmente al afrontar nuevas experiencias, como las del extranjero. Tener a alguien así a tu lado es especial, y tenerlo como padre es un verdadero privilegio.

Puede que sea pronto, pero el ala-pívot estadounidense, que viene de promediar 16,9 puntos, 4,2 rebotes y 1,8 asistencias con el Manresa en la Liga española la temporada pasada, se ha sentido como en casa en la Virtus.

Una acogida fantástica

"La acogida ha sido fantástica", dijo. "Todos me hicieron sentir parte del grupo desde el principio y estamos construyendo una química de equipo día a día". Ser la primera opción de Virtus en el mercado es un gran honor. Un club con un historial de victorias y competitividad, tanto en Italia como en Europa, es el lugar ideal para mi crecimiento”.

El ala-pívot se siente agradecido por la oportunidad de debutar en la Euroliga con un equipo con tanta historia / VIRTUS

Alston Jr. tendrá la oportunidad de hacer precisamente eso mientras se prepara para su debut en la Euroliga. “Creo que desde que estoy en Europa, siempre me he enfrentado a retos importantes”, comentó.

“He aprendido a aprovechar mis fortalezas, velocidad y capacidad atlética, y ahora me enfrento a otro gran salto: jugar en la mejor liga del continente. Será un reto y requerirá un periodo de adaptación, pero estoy emocionado. Es lo que siempre he deseado y por lo que he trabajado. Tengo muchas ganas de seguir mejorando y ganando”, finalizó.