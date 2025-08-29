Baloncesto
Saint-Supéry: “Tenemos que salir a muerte ante Bosnia”
El jugador más joven del equipo español salió ante los medios reconociendo que deben dar todos un paso adelante, convencidos que "podemos ganar a cualquiera"
El joven base español, Mario Saint-Supéry, reconoció que la derrota ante Georgia “fue muy dura pero hemos aprendido del encuentro”, dijo. “Hemos preparado las cosas que hay que mejorar, pero seguro que vamos a ir para arriba y vamos a seguir peleando”, comentó el ex jugador del BAXI Manresa.
“Hemos estado todos muy juntos, muy unidos, y recreando La Familia, que es lo que somos, con un buen estado de ánimo para poder competir ante Bosnia”, comentó.
“El primer partido de un torneo siempre es difícil, pero al final se juntaron un cúmulo de cosas, no fuimos lo suficientemente duros y no pudimos sacar el partido”, dijo el base español.
“Todos los partidos son importantes y cualquier equipo puede ganarnos, pero nosotros también podemos ganar a cualquiera y tenemos claro que debemos salir a muerte porque nos pueden pillar despistados y darnos ahí”, finalizó.
