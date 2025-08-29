Saint-Supéry: “Tenemos que salir a muerte ante Bosnia”

El joven base español, Mario Saint-Supéry, reconoció que la derrota ante Georgia “fue muy dura pero hemos aprendido del encuentro”, dijo. “Hemos preparado las cosas que hay que mejorar, pero seguro que vamos a ir para arriba y vamos a seguir peleando”, comentó el ex jugador del BAXI Manresa.

“Hemos estado todos muy juntos, muy unidos, y recreando La Familia, que es lo que somos, con un buen estado de ánimo para poder competir ante Bosnia”, comentó.

Yusta y Puerto son dos de los debutantes junto a los bases De Larrea, Saint-Superý y Sima / FEB

“El primer partido de un torneo siempre es difícil, pero al final se juntaron un cúmulo de cosas, no fuimos lo suficientemente duros y no pudimos sacar el partido”, dijo el base español.

“Todos los partidos son importantes y cualquier equipo puede ganarnos, pero nosotros también podemos ganar a cualquiera y tenemos claro que debemos salir a muerte porque nos pueden pillar despistados y darnos ahí”, finalizó.