Russell Westbrook se retira del baloncesto

Toda historia tiene un final. En ocasiones, bonito y agradable para el protagonista, pero en otras ocasiones se ve obligado a retirarse porque el deporte le va dejando. Russell Westbrook ha anunciado que deja el baloncesto tras una trayectoria con más luces que sombras, que tuvo unos años a un nivel altísimo, pero su comportamiento y sus malas decisiones le perjudicaron en sus últimos años como profesional.

Deja un gran legado en el baloncesto. En su mejor momento, ha habido pocos bases tan explosivos y físicos como él, que supieran aprovechar su cuerpo para sacar ventajas en ambos lados de la pista. Será recordado especialmente por sus 11 años en los Oklahoma City Thunder, donde debutó en la NBA, y cuya obra siempre será recordada en la ciudad.

Historia de los Thunder

En nueve de las 11 temporadas, Westbrook disputó los play-off con los Thunder. La mayoría de aquellos años formando una pareja mágica con Kevin Durant, llevando a la franquicia a acariciar el anillo. En la temporada 2011-12, superaron todas las rondas con claridad y se proclamaron campeones de la Conferencia Oeste hasta que en las finales cayeron ante los históricos Miami Heat (4-1) de Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

Un joven Russell Westbrook / EFE

En la temporada siguiente, hicieron el tercer mejor registro de la historia de la franquicia en liga regular (60-22), pero la aventura en la postemporada terminó en la semifinal de Conferencia frente a los Memphis Grizzlies de un estelar Marc Gasol. A partir de ahí, los Thunder se fueron diluyendo, especialmente tras la marcha de Durant a los Warriors en 2016.

Muchos equipos y pocas migas

Salió de Oklahoma en 2019 en busca del ansiado anillo. Su primer destino fue Houston Rockets, donde formó pareja con James Harden, pero terminaron mal. A partir de ahí, se convirtió en un elemento problemático en el vestuario y su protagonismo fue a menos a medida que pasaba por distintos equipos: Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings.

Russell Westbrook, con los Denver Nuggets / Nate Billings / AP

En las últimos días se habló de una posible experiencia en Europa y se le vinculó con el poderoso Hapoel Tel Aviv, pero este miércoles finalmente anunció su retirada con el siguiente mensaje: "A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final. Tenías que haber estado ahí. Y ahora se acabó".

Muy reconocido

La calidad y los éxitos de Russell Westbrook no han pasado desapercibidos. Su reconocimiento más importante fue el MVP de la NBA 2017 gracias a unos promedios estratosféricos de 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias. Cabe recordar que, a día de hoy, tiene el récord de triples-dobles en la NBA, con 209. Asimismo, participó en el All-Star Game de la NBA en nueve ocasiones, fue elegido en el mejor quinteto de la NBA dos veces, cinco en el segundo y dos más en el tercero.

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En cuanto a la NBA, también fue elegido en el Equipo del 75 aniversario de la liga. Por último, su participación con la selección estadounidense también fue muy exitosa. Fue parte importante de las medallas de oro logradas en el Mundial de Baloncesto de 2010 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.