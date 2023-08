El ruso Shved abandona el CSKA y apunta a China

"Andréi Batutin me dijo que no tiene nada que ofrecerme debido al recorte del presupuesto", explicó Shved El alero, de 34 años, admitió que los clubes europeos que disputan la Euroliga no le han hecho ninguna oferta debido a la guerra con Ucrania

El ruso Alexéi Shved anunció este viernes que abandona el CSKA Moscú, equipo en el que militó durante las últimas dos temporadas, y baraja aceptar una propuesta de la liga china.

El director general del CSKA, "Andréi Batutin me dijo que no tiene nada que ofrecerme debido al recorte del presupuesto", explicó Shved al diario "Sport-Express".

Shved negó estar resentido con el club del Ejército ruso, donde no ganó ningún título de liga, aunque en sus filas rompió el récord de victorias en la liga regular.

China, la mejor opción

Reconoció que la mejor opción para él en estos momentos es China, donde la temporada no empieza hasta octubre, lo que le permitirá recuperar la forma tras recuperarse de una brutal agresión que sufrió en mayo.

El alero, de 34 años, admitió que los clubes europeos que disputan la Euroliga no le han hecho ninguna oferta debido a la guerra con Ucrania.

"No lo dijeron así de claro, pero, probablemente, es la principal razón ahora. Vivimos en tiempos difíciles. Firmar contrato con un club europeo se ha vuelto complicado. Creo que lo mismo se puede decir en otros deportes de equipo", dijo.

Shved, de 1,98 metros de altura, ha sido máximo anotador de la Euroliga en dos ocasiones, además de militar en la NBA. Esta temporada el CSKA de Shved cayó por primera vez en las semifinales de la liga VTB de baloncesto desde su fundación en 2008 al perder ante el Lokomotiv Kubán.