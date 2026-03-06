Rudy Fernández también se suma a la tendencia de las gafas para filtrar la luz azul: "Creo en la gente que me lo dice"

Rudy Fernández es una leyenda del baloncesto español. Internacional absoluto durante años con la selección española y referente en clubes como el Real Madrid, el escolta mallorquín puso fin el 4 de abril de 2024, a sus 39 años, a una larga y exitosa carrera profesional. Tras décadas compitiendo al máximo nivel, ahora disfruta de una etapa mucho más tranquila, alejada de la exigencia diaria de las canchas.

En esta nueva vida, Rudy se permite dedicar tiempo a algunas de sus grandes aficiones. El golf se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos, además de compartir más tiempo con su familia y descansar tras tantos años de viajes, concentraciones y competiciones. Sin embargo, aunque ya no compita profesionalmente, sigue atento a las tendencias relacionadas con el bienestar y el rendimiento físico.

Una de esas tendencias es el uso de gafas para filtrar la luz azul, cada vez más populares entre deportistas de élite. Estas lentes están diseñadas para reducir el impacto de la luz artificial procedente de pantallas, móviles o iluminación interior, algo que muchos especialistas relacionan con una mejor calidad del sueño y un descanso más profundo.

La curiosidad de Rudy

Rudy ha querido probarlas por sí mismo, aunque reconoce que al principio le costó adaptarse a la idea. “Soy de los primeros que me cuesta ponerme unas gafas en interior, pero creo en la gente que me dice que funciona para un buen descanso. Ya os diré a ver qué tal”, afirmó el exjugador en sus redes sociales, mostrando curiosidad por comprobar si realmente nota sus efectos.

No es el único deportista español que ha hablado públicamente sobre este tipo de gafas. En el fútbol, Marcos Llorente se ha convertido en uno de sus principales defensores. El jugador del Atlético de Madrid suele aparecer con sus ya conocidas gafas amarillas y ha explicado en varias ocasiones cómo las utiliza dentro de su rutina diaria.

La publicación de Rudy en sus historias de Instagram / @rudy5fernandez

¿Gafas rojas o amarillas?

Según el propio Llorente, existen distintos tipos de lentes según el momento del día. Las amarillas se emplean principalmente durante el día en interiores, cuando se trabaja con ordenadores, móviles o bajo luz artificial. Su objetivo es reducir la exposición a la llamada luz azul, que según algunas teorías puede alterar los ritmos naturales del organismo.

También existen gafas con cristales rojos, pensadas para las horas nocturnas. Estas bloquean de forma más intensa la luz azul y permiten que solo pase la luz rojiza, algo que, según sus defensores, favorece que el cuerpo produzca melatonina y facilite el descanso antes de dormir.

Noticias relacionadas

Haaland, Rodri, Koke, Morata, Deulofeu o Riqui Puig, són otros jugadores que también usan las gafas con cristales especiales.