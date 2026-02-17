Rudy Fernández, Silvia Domínguez, Anna Cruz y Sasha Djordjevic, homenajeados en los Premios Gigantes 2026

La Gala de la XXXVIII Edición de los Premios Gigantes ha sido una feliz celebración de un 2025 repleto de buen basket. La gran Gala del Basket ha tenido lugar este lunes en el auditorio de Endesa y ha vuelto a ser el punto de unión de nuestro deporte. En esta ocasión, además, disfrutamos de un sabor especial, conmemorando los 40 años cumplidos por la publicación y homenajeando a leyendas de nuestro baloncesto como Rudy Fernández, Sasha Djordjevic, Anna Cruz o Silvia Domínguez. Entre los premios anuales destacaron los de Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Álex Mumbrú, Melwin Pantzar, Aina Ayuso, Leticia Romero e Iyana Martín.

Una Gala en la que destacó la presencia femenina, en un año brillante y lleno de momentos inolvidables. Rodeados de una sobresaliente nómina de premiados y personalidades, Elena Cascales y Quique Peinado fueron los dinámicos maestros de ceremonias. Facundo Campazzo, Aina Ayuso y las Selecciones Femeninas han sido nuestros Gigantes del Año, comandando una amplia lista de premiados. Se han repartido nuestras preciadas G repartidas en 27 categorías.

Siempre especiales, admiración ante los Gs de Leyenda: Rudy Fernández, Silvia Domínguez, Anna Cruz y Sasha Djordjevic, que recibió su galardón de manos de Sergio Scariolo. Cuatro estrellas que nos hicieron disfrutar con su juego. El Valencia Basket masculino, el BAXI Ferrol femenino, Diego Ocampo (Entrenador), Álex Mumbrú (Entrenador Internacional), Mario Hezonja y Leticia Romero (Liga Endesa), Gonzalo Corbalán (Latinoamericano) recibieron nuestro reconocimiento.

¡Mucho que conmemorar –incluso el vínculo del gran Mikel Izal con nuestro deporte–!. De las nuevas generaciones (Iyana Martín, Melwin Pantzar, Somto Okafor, Gerard Fernández) a los despachos (Félix Hernández, Luis Arbalejo), pasando por los emocionados In Memoriam de este curso (Rafa Rullán, Xabier Añúa, Semenova, Brad Branson, los árbitros Pedro Hernández Cabrera, Chuchi Arencibia y Vicente Sanchís…).

Además, la gala de los Premios Gigantes sirvió para conmemorar los 20 años del oro del Mundial de Japón 2006, con un reencuentro muy especial de buena parte de los jugadores que conformaron aquella selección, y que recibieron un precioso homenaje durante el evento.

Ver la camaradería y empatía charlando juntos a Elisa Aguilar (FEB), Jorge Garbajosa (FIBA Europa), Chus Bueno (Euroliga) y José Miguel Calleja (acb) es la mejor demostración del ilusionante presente que vive nuestro baloncesto. Cerró el evento José Manuel Rodríguez Uribes, Secretario de Estado para el Deporte.

Listado y palmarés de los Premios Gigantes 2026

Gigante del Año Masculino: Facundo Campazzo (Real Madrid).

Gigante del Año Femenino: Aina Ayuso (Jairis Hozono Global).

Gigante del Año Femenino: Selecciones Femeninas FEB (3 oros U16, U18 y U20 y Plata absoluta).

Gigante Liga Endesa: Mario Hezonja (Real Madrid).

Gigante Liga Femenina Endesa: Leticia Romero (Valencia Basket).

Gigante Leyenda Masculino: Rudy Fernández.

Gigante Leyenda Femenino: Silvia Domínguez y Anna Cruz.

Gigante Leyenda Internacional: Sasha Djordjevic.

Gigante Apoyo Institucional: Tarragona, Cuidad del Deporte.

Gigante Trayectoria Directiva: Félix Hernández (CB Canarias).

Gigante Mayor Progresión Femenino: Iyana Martín (Perfumerías Avenida).

Gigante Mayor Progresión Masculino: Melwin Pantzar (Surne Bilbao).

Club Gigante Femenino: BAXI Ferrol.

Club Gigante Masculino: Valencia Basket.

Gigante Mejor Afición: Unicaja.

Gigante Mejor Dirección Deportiva: Luis Arbalejo (Valencia Basket).

Gigante Latinoamericano: Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos).

Gigante Junior Mayor Progresión: Gerard Fernández (BAXI Manresa) y Somto Okafor (Siglo XXI).

Gigante Mejor Entrenador: Diego Ocampo (BAXI Manresa).

Gigante Entrenador Internacional: Álex Mumbrú (Alemania).

Gigante de Honor: Mikel Izal.

Gigante de Oro: Selección España 3x3 masculino.

Gigante de Oro: Selección España BSR Masculina y Femenina.

Noticias relacionadas

Gigante Mejor Iniciativa: Liga Sin Límites (Tenerife) por Plátano de Canarias.