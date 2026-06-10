Rudy Fernández avisa al Real Madrid: "La temporada debe ser un toque de atención"

Antes de que el Real Madrid saltara al OAKA para disputar la final de la Euroliga ante Olympiacos, el aficionado blanco podía estar orgulloso de su equipo, que luchaba por ser el mejor de Europa y se había clasificado con solvencia para los playoffs de ACB. Sin embargo, todo cambió a partir del viaje de vuelta de Grecia. Los de Scariolo no dejaron de perder y cerraron una pésima temporada sin títulos.

Rudy Fernández, exjugador blanco, dio su opinión sobre el desastre blanco de las últimas semanas. “Debe servir como toque de atención tanto para club como para jugadores”, aseguró en el torneo benéfico de golf 'La batalla de las estrellas', que se disputa en el campo de Pula, en Mallorca, y donde participa activamente.

La decisión de que continúe Sergio Scariolo la tomó el presidente, consciente que su salida significaba también un fracaso para él / RMADRID

“A veces estas temporadas vienen bien para ese toque de atención tanto para club como para jugadores, de volver a esa dinámica de los últimos años que hemos intentado construir. Hay que reflexionar de cómo ha ido y sacar cosas positivas porque las ha habido, pero ser autocríticos y afrontar el año que viene con las expectativas que genera llevar el escudo del Real Madrid”, aseguró.

Una de las figuras más cuestionadas tras la derrota del Real Madrid en la eliminatoria contra La Laguna Tenerife es Sergio Scariolo. El técnico italiano fue pitado al abandonar la pista del Movistar Arena y estaba muy cerca de ser cesado para la próxima temporada. Sin embargo, y según las últimas informaciones, Florentino Pérez le dará una segunda oportunidad.

Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / AFP vía Europa Press

“Tenemos que mejorar y corregir errores, yo el primero. El trabajo diario bien hecho de todas estas personas ha sido y es la herramienta más eficaz para mirar al futuro con optimismo. ¡Hala Madrid!”, explicó Scariolo en un comunicado dirigido a todos los aficionados. Cabe recordar que el Madrid llevaba sin una temporada en blanco (ninguno de los cuatro títulos) desde la temporada 2010/11.

Trey Lyles no seguirá

Aunque todo hace indicar que Scariolo seguirá en el Real Madrid, algunos jugadores de la actual plantilla no correrán la misma suerte. Uno de ellos es Trey Lyles, uno de los grandes fichajes del conjunto blanco para esta temporada. El canadiense, que ya era un jugador importante en la NBA, no seguirá en la capital blanca por diferencias económicas. Aunque ha mostrado un buen nivel en grandes escenarios, tampoco ha destacado por una gran regularidad.

Tras esta mala temporada, el Real Madrid planificará la siguiente, con altas y bajas en la actual plantilla. En este último tramo de curso, el conjunto de Scariolo tampoco tuvo suerte con las lesiones y se quedó sin pívots para la final de la Final Four, además de tener que fichar a dos jugadores para suplir estas carencias en los playoffs. Sin embargo, era una tirita demasiado pequeña.