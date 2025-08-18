Rubén Burgos: "Tenemos un equipo más versátil, para jugar a un ritmo más alto"

Las campeonas de Liga vuelven al trabajo y lo hacen con algunas caras nuevas y varias ausencias, como las de Leo Fiebich, Kayla Alexander y Alina Iagupova, pero también con jugadoras como Elena Buenavida o Tanaya Atkinson que no pudieron entrenarse con el resto por diferentes planes de preparación.

Eso sí, si algo destaca Rubén Burgos es el buen tono físico con el que llegan las jugadoras de cara a una temporada exigente y de retos deportivos, al margen de la ilusión que despierta la llegada al Roig Arena, donde la afición ha vuelto a responder con récord de abonados.

Primer entrenamiento

Bueno, el entrenamiento es, como como suele ser habitual, de incorporación de jugadoras. Todavía estamos en proceso de llegadas y de revisiones médicas. Es el grupo de trabajo de las dos primeras semanas, con muchas jugadoras del Challenge y las jugadoras de la primera plantilla adaptando ritmos también a las necesidades individuales. Hay que ir a construir nuestra identidad y, sobre todo, dar continuidad.

La base la tenemos y continúa, pero siempre en un trabajo hay que mejorar y crecer. Es el objetivo en algunos detalles porque si no mejoras empeoras, así que hay que aprovechar lo que ya teníamos y ayudar a las nuevas incorporaciones a eso.

Creamos nueva casa y una nueva familia y veo a la gente con mucha ilusión y especialmente con un buen tono físico después de las vacaciones de verano, que han sido diferentes para unas y otras. Pero ha sido un verano tranquilo. Como sabéis, el mercado se mueve pronto y prácticamente antes de terminar la temporada anterior las incorporaciones estaban cerradas. Es como funciona en la Liga femenina y bien, pues planificando y siguiendo a las jugadores internacionales, también a Leo en la WNBA y trabajando con el staff para para empezar y avanzar trabajo de lo que queremos ser esta temporada.

Fichajes y papel de Awa Fam y Elena Buenavida

Es muy importante para nosotras el camino que han recorrido Elena y Awa y lo aprovechamos. Vienen de una sucesión de experiencias buenas a nivel individual y también de éxitos con el Gernika. Es una vuelta a casa y creo que ellas son referentes para las jóvenes de L'Alqueria porque es el camino que queremos, como el de Alicia Flórez este año cedida en Lugo. Han de seguir ese proceso y a las nuevas, ayudarlas a incorporarse, porque este es nuestro equipo. Como veis, todavía faltan algunas jugadoras por llegar y otras están pasando los test físicos. Pero bueno, contento de verlas a todas de nuevo juntas y de que empecemos a trabajar.

¿Objetivo Euroliga?

Siempre hay que intentar llegar un poco más lejos, pero el año pasado ya llegamos a una semifinal, es un reto la Euroliga, pero los rivales también se han reforzado bien, especialmente los equipos de Turquía y también el campeón, el Praga. Nos marcamos como objetivo ser cada vez mejor y compeittivas en todas las competiciones. Ganar tres Ligas seguidas no es normal, pero depende de nosotros, de trabajar bien y de representar los valores de nuestro club, de nuestra identidad, de la cultura del Esfuerzo, para que nuestra afición en el Roig Arena esté muy identificada con lo que transmitimos en la pista. Después, los resultados pueden llegar o no porque los rivales también juegan y en la LIga española también se han reforzado y muy bien. Pero hay que tener una identidad.

Récord de abonados

Sobre todo, agradecimiento a nuestra gente, que cada año vemos más afluencia, más gente joven, más identificación con el proyecto tanto masculino como femenino y esto nos da una mayor responsabilidad, tenemos que estar a la altura de eso. Ahora hay que esperar que en esta nueva casa seamos todavía más fuertes y un club más grande.

Amistosos de nivel a la vista

Los amistosos suelen servir para calibrar el trabajo o el que estás llevando en pretemporada, tomar decisiones y al final son partidos de entrenamiento. Es cierto que este torneo que jugaremos es contra rivales de mucha entidad, pero todos estaremos en construcción y a nosotros nos tiene que servir para hacer los mejores entrenamientos contra los mejores rivales.

Margen de mejora del equipo

Creo que podemos ser un equipo todavía más sólido en defensa, dentro de que siempre hemos sido de los que menos puntos encaja. Es una de nuestras señas de identidad, pero ahí tenemos puntos de mejora y creo que eso es algo que depende mucho de nosotras. El nivel de energía, de intensidad y de concentración que pones en defensa no depende del rival. Entonces ahí ser bastante más fuertes. Luego pues potenciar un poco las virtudes de nuestras jugadoras. Tenemos un equipo más versátil, para poder jugar más en transición, con un ritmo más alto de juego. Es algo que en los últimos años venimos implementando y trataremos de invertir en eso y no perder nuestra seña de identidad, que es la colectividad y la responsabilidad compartida. Pero un objetivo importante es ayudar a crecer a las jóvenes, nuestro equipo se rejuvenece mucho esta temporada en todas las posiciones del campo, y esperamos que en lo individual, en su desarrollo, que alcancen su máximo nivel. También que sea un equipo colectivo. No solo lo que las jugadoras pueden dar al equipo, sino lo que el equipo les puede dar a ellas. Enganchar esas expectativas es lo que nos hará llegar a nuestro máximo nivel.

Ausencias de Buenavida y Tanaya Atkinson en el entrenamiento

Es por necesidades individuales, unas han tenido más trabajo en el gym, algunas más trabajo en pista, hay diferentes ritmos porque al final las pretemporadas son para ajustar las cargas y el estado físico de cada jugadora, pero bueno, iremos poco a poco con las semanas hasta que esté el grupo al completo y seguro que trabajar juntas y con el apoyo de las jugadoras del Challenge nos permite una calidad de día a día, que siempre es óptima y muy importante en pretemporada.