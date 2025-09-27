Rubén Burgos: "Me alegro de que las nuevas sepan lo que es jugar su primera final con el Valencia Basket"

Raquel Carrera y Rubén Burgos comparecieron en rueda de prensa en Huesca para analizar la semifinal ante el Perfumerías Avenida y el pase a la gran final de la Supercopa LF Endesa.

Raquel Carrera, que pese a las molestias que arrastraba las últimas semanas, finalmente sí pudo jugar ante Perfumerías, afirmó: "El equipo ha hecho un buen partido en general aunque sí que es cierto que tenemos que mejorar esos bajones que hemos tenido durante el partido para que no nos pase durante la temporada. Es un partido para sumar experiencia al equipo y hemos demostrado que competimos bien".

Burgos, contento con el equipo

Por su parte, Rubén Burgos resaltó la importancia de volver a luchar por un título: "Es un placer estar aquí en la Supercopa. Cada vez es más complicado, estar aquí significa que has hecho una buena temporada anterior, y ponemos en valor poder competir con estos grandes equipos. Hoy se ha demostrado".

Sobre la actuación de su equipo, resaltó: "Creo que en líneas generales ha sido un buen partido, tienen ese ADN, esa identidad que les caracteriza. Por eso sabíamos que iban a volver tras el descanso y anotando de 3. Nosotros llevábamos 8 al descanso, ellas 2, han subido su porcentaje de acierto, nosotras hemos fallado más y han apretado el partido".

Irregularidad a principios de temporada

Para Burgos, los 'bajones' de intensidad del equipo son fruto del inicio de la temporada: "Por supuesto podríamos haber apretado más pero esto es fruto del inicio de la competición, inicio de la temporada. Todos hemos sufrido muchos altibajos, algunos a favor y otros en contra, normalmente vienen dado desde la defensa. Eso es lo que queremos construir, que sea nuestra identidad".

El técnico se mostró ilusionado por ganar un nuevo título, en especial por las nuevas incorporaciones: "Me alegro especialmente por ellas, que perciban lo que jugar una final como jugadoras taronja y lo que es tener a la afición que ya se ha desplazado hoy y que seguro que mañana lo hará más y disfrutar de esos 40 minutos ante un equipo". De cara a la final ante el Casademont Zaragoza espera "Seguir creciendo, combinando quintetos y pensar en lo que viene".

