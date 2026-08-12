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BALONCESTO

¡Ronaldinho, al rescate del AS Mónaco!

La ex estrella azulgrana está dispuesto a tomar el control del conjunto monegasco con el apoyo de un fondo de inversión andorrano para que pueda operar con normalidad la próxima campaña

Ronaldinho quiere salvar al Mónaco de la desaparición

Ronaldinho quiere salvar al Mónaco de la desaparición

SPORT

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El AS Mónaco sigue batallando para mantenerse con ‘vida’ y poder disputar la primera división francesa y participar en la Eurocup del próximo año después de los problemas financieros que lo han sacudido esta pasada campaña y que ponen en riesgo no tan solo su continuidad sino su posible desaparición.

Mientras el club anunciaba que estaba negociando con el ex jugador de la NBA, Jamal Mashburn para tomar el control del club y liquidar las cargas financieras que no le permiten jugar al máximo nivel, ha emergido otra opción que podría acabar con los problemas económicos del club.

El ex azulgrana Ronaldinho Gaucho, con el apoyo de un fondo de inversión andorrano, Clayton Sport, están preparados para presentar una oferta y tomar el control del AS Mónaco, como avanzaba el diario l’Equipe y que recogía BasketNews, y adelantar por la derecha a Mashburn, que ya tenía negociaciones avanzadas con el conjunto monegasco.

Ronaldinho siempre ha sido un gran aficionado del basket y ahora podría comprar el club monegasco

Ronaldinho siempre ha sido un gran aficionado del basket y ahora podría comprar el club monegasco / EFE

Quieren comprar el club

El director ejecutivo del club, Oleksiy Yefimov, recibió una carta esta pasado lunes donde se le anunciaba el interés de Ronaldinho y Calyton Sport por adquirir las acciones del equipo en detrimento del grupo inversor de Mashburn.Este acontecimiento llega en un momento crucial para el Mónaco, que intenta revertir su exclusión de la temporada 2026-27 de la Betclic Elite.

El club confirmó recientemente que las negociaciones de compra con el Mashburn se intensificaron tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de la FFBB de no admitir al Mónaco en la primera división francesa. El Mónaco tiene previsto llevar su caso ante la CNOSF y dispone hasta el 18 de agosto para presentar oficialmente los motivos de su solicitud de conciliación.

El grupo inversor de Jamal Mashburn toma el control del AS Mónaco al poner el dinero necesario para competir el próximo año

A Jamal Mashburn le ha salido un competidor de última hora / ESPN

Las partes implicadas en las negociaciones con el Mashburn habían fijado como fecha límite el 14 de agosto para finalizar la transacción. Veremos si el comité de apelaciones, conociendo un posible acuerdo con entidades solventes, levanta la prohibición al AS Mónaco de competir.

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Se trata de un último intento desesperado para que se levanten todas las restricciones al equipo y una vez tenga ‘luz verde’ pueda empezar a trabajar en una plantilla que ha perdido a todas sus estrellas y tiene prácticamente que empezar de nuevo en una situación totalmente nueva.

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