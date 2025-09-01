Ronald Cómez, al mando del Fundación CB Canarias: todos los detalles del filial de La Laguna Tenerife

Ronald Cómez (7/4/1990) será el técnico del Fundación CB Canarias, filial de La Laguna Tenerife, en la Liga U, competición de nuevo cuño para jugadores Sub 22, que arrancará el próximo mes de octubre, al auspicio de la ACB, la Federación Española de Baloncesto (FEB), el Ministerio de Educacion, Formación Profesional y Deportes y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Cómez viene de ser el entrenador del RC Náutico en Tercera FEB, fruto del acuerdo de colaboración entre el club aurinegro y la entidad nauta. Procedente del Santo Domingo, estuvo vinculado al CB Canarias desde el año 2020 al frente del júnior y del equipo de Primera Autonómica, hasta el punto de dirigir al filial aurinegro en sendos ascensos a Liga EBA, al cierre de la temporada 20/21 y de la 23/24, justo antes de experimentar una provechosa temporada en el Náutico. Además, el técnico ha dirigido al conjunto tinerfeño en la Youth Basketball Champions League (BCL) y ha formado parte del staff técnico de la Federación Canaria en Campeonatos de España de Autonomías.

El cuerpo técnico

Ronald, también cerca de Txus Vidorreta en el primer equipo durante estas primeras semanas de pretemporada del equipo absoluto, contará con un cuerpo técnico donde ejercerán como entrenadores ayudantes Marc Guart y Óliver Arteaga –exjugador natural de El Hierro que se desempeñó como pívot durante una larguísima trayectoria en LEB Oro y Liga ACB–; Guillermo Brage Álvarez será el preparador físico; Sergio Berjón, el responsable médico; Eduardo Iboleón, el fisioterapeuta que está también integrado en la estructura del primer equipo; y Néstor Santana, el delegado.

La plantilla

El roster 25/26 del Fundación CB Canarias, que ya ha arrancado la rueda de reconocimientos médicos, contará con los bases Rafa Rodríguez, que ya debutó el curso pasado con la primera plantilla; y Héctor Dorta, júnior de primer año formado en el club desde mini y que la temporada pasada militó en el vinculado Juventud Laguna. A ellos se les unirá puntualmente y también con ficha U22, el base Dylan Bordón, internacional argentino procedente del Dreamland Gran Canaria que estará en dinámica con el primer equipo. Un refuerzo que, en las ocasiones en las que se produzca, bien podría marcar la diferencia.

La batería de exteriores estará formada por; Diego Fernández; David Delgado, Louis Riga; Xabier López, alero tinerfeño de 2004, que llega procedente del Benicarló de Segunda FEB; y Emilis Prekevicius, escolta lituano de la añada de 2008 que el año pasado jugó en el Barça. En Tercera, Prekevicius disputó 19 compromisos y promedió, en algo más de 14 minutos de media por partido, 5,1 puntos. Su porcentaje de acierto en tiros de dos fue del 52,6% y de 28,8% en lanzamientos desde el perímetro.

Shangare y Lipasi, por dentro

Alejandro Guerra y Babel Lipasi jugarán al cuatro en un juego interior que completarán David Moliné, Mohamed Sangare y Manuel Crujeiras, pívot de 2005 que el año pasado militó en la Northwest University con los Eagles

También entrenarán con el equipo los jugadores de 2007, Óscar Peña y Jorge García; así como el el base de 2008, Gabriel Hernández, que llega del Tacoronte, y el júnior Erikson Lima Texeira, internacional portugués en categorías inferiores, natural de Arrecife y de asecendencia bisauguineana, que viene procedente del CB Conejero.