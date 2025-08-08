El rompecabezas de Sergio Scariolo con la selección

Los dos primeros encuentros de preparación de la selección española para el Eurobasket 2025 ante dos rivales relativamente cómodos acabó en tablas. Una sorprendente derrota ante Portugal (74-76), que nunca se había impuesto a España, y que lograba resarcirse de ese amargo debut dos dias después con un triunfo un poco más convincente ante una República Checa sin su lider, Tomas Satoransky (87-73).

Dos resultados que el seleccionador español, Sergio Scariolo, decidió restarle importancia al tratarse de los primeros partidos de preparación, pero que si denotan que el italiano tiene trabajo por delante y con muy poco tiempo para conformar un equipo lo suficientemente competitivo para luchar por las medallas en el torneo que apenas empieza en 20 días.

"Tenemos mucha gente con muy poca experienciade jugar momentos importantes en partidos internacionales. Alrededor del 70 por ciento del equipo”, dijo tras el primer encuentro ante los portugueses, para mostrarse un poco más esperanzado tras imponerse en el segundo, pero sin lanzar campanas al vuelo. ”Otro partido de entrenamiento” donde España pudo “corregir algún error, pero el hecho de ganar o perder no cambia absolutamente nada”, dijo Scariolo, tratando de desdramatizar estos compases iniciales de preparación.

De Larrea es uno de los directores muy jóvenes en los que confía Scariolo para el Eurobasket / FEB

Rivales poco amistosos

Aunque todo cambia la próxima semana cuando la selección deberá dar claramente un paso al frente con dos encuentros ante la subcampeona olímpica, Francia, plagada de jugadores NBA y con ganas siempre de superar a España, todavía con el recuerdo de haberles ‘robado’ en casa un Eurobasket y con una rivalidad más allá de lo deportivo. Ni dos amistosos pueden alterar esa rivalidad subyacente entre ambos conjuntos.

Badalona vivirá la siguiente etapa de preparación a partir del lunes, con la vista puesta en el duelo del jueves en el Olímpic (21.00) y para entonces, el equipo español tendrá que dar un claro paso al frente, para empezar a mostrar sus virtudes si quiere realmente optar a una medalla en este Eurobasket.

Scariolo confía en que la aportación de los veteranos como Juancho o Brizuela le dé consistencia al juego de España / FEB

El problema es que Scariolo ha perdido a jugadores del calibre de Rudy Fernández o Sergi Llull, que se han dejado ver en los entrenamientos, pero la nueva realidad es la de chavales muy jóvenes como Sergio De Larrea o Mario Saint-Supery, que deben tirar del equipo junto a uno más experimentado como Alberto Díaz.

La nueva realidad de España

Y esa es la realidad del nuevo equipo nacional. Muchos jugadores sin la experiencia en los grandes torneos, y que han de tomar la batuta, acompañados de otros con más experiencia, pero que tampoco han sido los grandes líderes del equipo como Willy Hernangómez o su hermano Juancho.

El único NBA en el equipo, el canario Santi Aldama, que no jugó el segundo partido por precaución, podría ser por galones el jugador que tire del grupo, aunque si su calidad está fuera de dudas, su carácter de liderazgo no se ha puesto todavía a prueba.

Al seleccionador le gustaría que Aldama cogiera galones tras las salida de los lideres naturales de la época de oro / FEB

No es fácil para Scariolo encontrar a ese lider que asuma los galones en la pista como tuvo en su época dorada con los dos madridistas, o los Gasol, pero la nueva realidad es la que hay que afrontar, y las dudas llegan cuando el equipo esté bajo la presión del marcador y los resultados.

Fiel a un estilo propio

El seleccionador ha puesto en escena a los mejores jugadores posibles, y si las lesiones lo permiten, con alguna en estos momentos como la de Ndiaye, ya tiene más o menos claro el equipo que deberá luchar por defender las corona lograda en 2022. “Nuestro objetivo es ser fieles a nosotros mismos y al juego colectivo”, dijo Scariolo en la presentación. “Lo mñas bonito es ver a un equipo funcionar”.

Una manera de decir que van a luchar a muerte como grupo, algo que siempre les ha dado un buen resultado, aunque quizá, en esta ocasión, subirse al podio el 14 de septiembre, resultará más complicado que nunca.