Roma gana protagonismo en el baloncesto europeo

El baloncesto es uno de los deportes más prácticados en Italia. Hay mucha tradición baloncestística en el país transalpino y cuenta con una de las ligas más potentes de Europa, así como una selección que siempre está en la pomada de los favoritos en los torneos internacionales. En 2020, la capital italiana se quedó sin equipo en la élite, un vacío importante que no se ha cubierto hasta ahora con la aparición de dos proyectos muy ambiciosos: Maxima Roma y Roma Basketball.

Una referencia mundial

Italia históricamente se ha caracterizado por ser un país con prestigio en el baloncesto europeo y mundial. En la máxima competición de nuestro continente, es el segundo país -tras España (14)- con más Euroliga ganadas por sus equipos (13): Pallacanestro Varese (5), Olimpia Milano (3), Virtus Bolonia (2), Pallacanestro Cantú (2) y Virtus Roma (1). Como combinado nacional, 'la Azzurra' ha obtenido dos medallas de plata (1980 y 2004) en los Juegos Olímpicos y dos Eurobasket (1983 y 1999).

Joel Parra, con Simone Fontecchio durante un partido / Chara Savvidou

Asimismo, diferentes jugadores italianos han cruzado el charco para jugar en la NBA. En la temporada 1995-96, Stefano Rusconi (Phoenix Suns) y Vincenzo Esposito (Toronto Raptors) fueron los primeros jugadores italianos en disputar un partido NBA. Más adelante, llegaron los Andrea Bargnani (número 1 del Draft del 2006), Marco Belinelli (campeón NBA en 2014 con los San Antonio Spurs) y Danilo Gallinari (jugó 16 años en la NBA). El mayor exponente en la actualidad es el alero Simone Fontecchio, jugador de los Miami Heat que afronta su quinta temporada en la mejor liga del mundo.

El antecedente de la Virtus Roma

El anterior referente en la capital italiana fue el Pallacanestro Virtus Roma. Fundado en 1960, fue un club que lo ganó casi todo en sus 60 años de existencia. Sus mejores temporadas fueron en las últimas décadas del Siglo XX. Sin embargo, desapareció en 2020, fue refundado en 2021 con el nombre de Virtus Roma 1960 y actualmente compite en la Serie B.

En la campaña 1982-83, ganó su primera y única Lega A, que fue el inicio de la cosecha de títulos, pues en la temporada siguiente levantó su primer título europeo: la Copa de Europa contra el FC Barcelona. Aquel mismo año venció en la Copa Intercontinental y, más adelante, obtuvo la Copa Korac en 1986 y en 1992. El último título conseguido fue la Supercopa de Italia en el año 2000.

Jugadores importantes del baloncesto europeo militaron en las filas de la Virtus Roma, varios de ellos viejos conocidos de la liga ACB. El jugador más importante fue la leyenda Dejan Bodiroga, mientras que otros mitos como Erazem Lorbek, Loukas Mavrokefalidis o Luigi Datome también visitieron los colores carmesinos.

El Roma de Luka Doncic

De los dos clubes de nueva fundación, el que ha despertado más interés es el Roma Basketball. El proyecto tiene una clara vocación internacional y estadounidense. No se presenta como un equipo más del 'pallacanestro' italiano, sino como una franquicia moderna orientada al mercado europeo, con la mirada puesta en el posible lanzamiento de NBA Europa, que ha puesto sus ojos en Roma como ciudad potencial a entrar en la futura competición, aunque de momento disputará la liga doméstica italiana y la Eurocup.

El proyecto se hizo oficial en mayo. El 29 de mayo, concretamente, se anunció la adquisición de la plaza de la Serie A de Vanoli Cremona y su traslado a Roma. Ese mismo día, Doncic confirmó públicamente su participación en el proyecto con el mensaje “Basketball is coming back to Rome”. Posteriormente, en junio, el club adoptó oficialmente el nombre Basketball Club Roma SPQR.

Luka Doncic, jugador de Los Ángeles Lakers / Jessie Alcheh

Luka Doncic no es la principal cabeza visible del proyecto. Junto a él está Donnie Nelson, que durante muchos años fue una de las personas más importantes de los Dallas Mavericks, donde ejerció como general manager y tuvo un papel fundamental en la llegada y desarrollo del jugador esloveno en la NBA. En el proyecto también participan otras figuras importantes del mundo del baloncesto: Rimantas Kaukenas (exjugador y ahora asesor/figura del área deportiva), Valerio Bianchini (histórico entrenador italiano), Quique Villalobos (exjugador español y agente de Doncic), etc.

Desde el principio, el club ha dejado claro que tiene altas aspiraciones. Su primer fichaje fue Nico Mannion, internacional italiano y exjugador de Olimpia Milano. El propio Doncic anunció personalmente su incorporación. Sasha Djordjevic será el entrenador y se ha vinculado a Sergio Scariolo como asesor.

Del mítico Brescia al Maxima Roma

El otro novedoso proyecto es el Maxima Roma, club que también disputará la Lega A y la Eurocup. Su llegada a Roma se produjo mediante la compra y traslado del título deportivo del popular Pallacanestro Brescia, una operación que ratificó la Federación Italiana de Baloncesto el 26 de junio de 2026. Este proyecto pretende convertir Roma en uno de los grandes polos del baloncesto italiano y europeo, con aspiraciones a largo plazo también relacionadas con el futuro proyecto NBA Europa.

El principal propietario y hombre que está detrás del proyecto es Paul Matiasic, empresario estadounidense. Matiasic ya había estado relacionado con el baloncesto italiano como propietario de Pallacanestro Trieste. Posteriormente dejó la propiedad de Trieste y adquirió el título deportivo de Brescia para trasladarlo a Roma.

Sergio Scariolo estará vinculado al Roma Basketball / EFE

Hasta la fecha, los movimientos deportivos realizados permiten confiar en que Matiasic no quiere que las palabras se las lleve el viento. El entrenador será Matteo Cotelli, que ya ocupaba dicho cargo en Brescia. El club también sondeó a otros técnicos de renombre como Sergio Scariolo. Por otra parte, están incorporando a jugadores muy talentosos, con experiencia en la Eurocup o en la liga italiana, como los exteriores Bryton Lemar (Besiktas) o Xavier Moon (Zenit), o los interiores Miro Bilan (Brescia), Matt Ryan (Dubai), Giovanni Veronesi (Vanoli Cremona) o Carl Wheatle (Umana Reyer Venezia).

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Sin duda, la ciudad de Roma vuelve a la élite del baloncesto europeo para hacerse un nombre y con dos proyectos muy potentes que quieren llegar a ser lo que fue el Pallacanestro Virtus Roma en su día.