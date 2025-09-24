El Roig Arena ya es una realidad: capacidad, eventos y cómo cambiará la experiencia del Valencia Basket

El Roig Arena ya está aquí y promete revolucionar la forma de vivir el deporte y el ocio en Valencia. Este nuevo recinto, impulsado por Juan Roig, no es solo un pabellón. Es un espacio gigante para conciertos, eventos y, por supuesto, la nueva casa de Valencia Basket. Una ambiciosa arena para poner a Valencia en el mapa de los grandes eventos.

Un recinto a lo grande: capacidad y diseño

Este arena es uno de los grandes recintos de este tipo en toda Europa. El Roig Arena cuenta con unos 47.000 metros cuadrados y un aforo para baloncesto de unas 15.600 espectadores. En cuanto a los conciertos, este puede llegar a 20.000 asistentes si se monta en formato 360 grados, con el escenario en el medio y las gradas alrededor del mismo

Además, tiene una sala más pequeña para unos 2.000 espectadores, ideal para eventos menos multitudinarios y que fue estrenada recientemente con el concierto de The Cat Empire

En cuanto a las instalaciones, el Roig Arena está pensado para que se vea bien desde cualquier sitio. Una visión espectacular. Este cuenta con varias pantallas grandes, un videomarcador de última generación y zonas VIP con palcos privados. Y para los que lleguen en coche, hay más de 1.000 plazas de parking, con espacio para coches eléctricos, motos y patinetes.

No solo abre cuando hay evento: la oferta gastronómica funciona todo el año. Podrás ir a cenar o tomar algo aunque no haya partido ni concierto.

Calendario lleno y oferta gastronómica para todos

El Roig Arena arrancó con un concierto homenaje a Nino Bravo el 6 de septiembre de 2025. Desde entonces, se han confirmado un montón de eventos que ponen a Valencia en el mapa de los grandes espectáculos a las primeras de cambio

Por ejemplo, para lo que queda de 2025 ya están en cartel Camilo, Manuel Carrasco, The Cat Empire, Quevedo, Joaquín Sabina, Mónica Naranjo o David Bisbal.

Además, este año será la sede de los LOS40 Music Awards, un evento de talla nacional que se celebrará el 7 de noviembre, algo significativo porque es la primera vez que se celebra en Valencia este evento

En el deporte, el Valencia Basket jugará sus partidos en el Roig Arena, empezando por un duelo de Euroliga contra el Virtus de Bolonia a principios del mes de octubre. También será sede de la Copa del Rey de baloncesto en 2026 y 2027.

En total, hay una estimación de más de 1 millón de asistentes a conciertos, partidos y eventos varios durante el primer año de vida del recinto. De hecho hasta septiembre de 2026, se estima que se celebren más de 70 conciertos y eventos de ocio, además de más de 60 partidos de Valencia Basket (entre el masculino y el femenino) y alrededor de otros 70 eventos corporativos.

Asimismo la gastronomía es una de las grandes apuestas del Roig Arena en su estreno. Este recinto cuenta con restaurantes de cocina valenciana tradicional (Poble Nou, Ultramarinos Roig), hasta El Mercat de Roig Arena con más de seis conceptos diferentes de cocina (Hundred Burgers, La Mesedora, Adicto y Adicta, Per Me, Xé Chicken, Dichō, Maverick’s, Dolç) y barras que están distribuidas por todo el recinto, así como terrazas panorámicas para tomar algo con unas excelentes vistas al exterior.

¿Cómo cambiará la experiencia para Valencia Basket?

El cambio supone un salto de calidad. El Roig Arena deja atrás la Fonteta y da la bienvenida a una infraestructura moderna, cómoda y con capacidad para más gente.

Los partidos van a tener un ambiente más vibrante con casi 16.000 personas animando en un recinto nuevo, con buen sonido, pantallas gigantes y todo tipo de comodidades. Además, la oferta gastronómica permite que la experiencia empiece mucho antes de que suene el silbato y siga después del último triple.

Los accesos, los parkings y las zonas VIP también mejoran mucho el día de partido. Y no olvidemos que, con la Copa del Rey y otros eventos grandes, Valencia Basket va a tener más visibilidad y retos. El Roig Arena es mucho más que un pabellón sin lugar a dudas. Es un punto de encuentro para el deporte, la música y el ocio en Valencia. Una infraestructura moderna, con capacidad para miles de personas y una oferta gastronómica para todos los gustos.

Para los aficionados de Valencia Basket, es la oportunidad de vivir el baloncesto en otro nivel. Más gente, mejor ambiente y muchas más comodidades en una temporada con doble sesión de Euroliga. Valencia ya tiene una nueva casa para soñar.

TODOS LOS EVENTOS PROYECTADOS

Vía: Superdeporte