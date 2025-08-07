El Roig Arena ya luce su parquet: la nueva casa del Valencia Basket cobra vida

El Roig Arena ya huele a baloncesto. En un momento tan simbólico como esperado, el espectacular recinto impulsado por Juan Roig ha dado un paso clave hacia su puesta de largo: la instalación del parquet oficial de la pista. Una imagen que emociona y que confirma lo que hace tiempo parecía un sueño: el Valencia Basket ya tiene nueva casa.

En un vídeo compartido por el club en redes sociales, puede verse el proceso de montaje con un ritmo vibrante y emocionante. La madera (cuidada hasta el último detalle) va tomando forma como si cada lámina contara una historia. Porque no es solo una pista: es el lugar donde se escribirán los próximos capítulos del club, donde se vivirán victorias, derrotas y noches mágicas que quedarán en la memoria de la afición taronja.

Un parquet a la altura de una ilusión

La instalación del suelo de juego supone mucho más que un avance arquitectónico: es el símbolo de un sentimiento. El parquet no solo representa la cancha donde jugará el primer equipo masculino y femenino, sino también el corazón de un proyecto construido con pasión, compromiso y visión de futuro.

Cada tabla encajada sobre el firme del Roig Arena es el reflejo de años de trabajo, de esfuerzo colectivo y de una ambición que trasciende lo deportivo. El Valencia Basket no solo aspira a competir: quiere inspirar, crecer y dejar huella, y lo hará desde una de las instalaciones más modernas de Europa. Un espacio pensado para disfrutar del baloncesto… pero también para vivirlo con los cinco sentidos.

La nueva era taronja está a punto de comenzar

Con el parquet ya instalado, el Roig Arena se acerca a su punto de ebullición. Las gradas esperan a la afición, los focos se preparan para encenderse y el balón está a punto de botar sobre una pista que aún huele a nueva.

El debut oficial se producirá en octubre, pero el aroma a ilusión ya se respira en cada rincón del recinto. Desde la fundación del club, pocas veces se había sentido tanta emoción colectiva, tanta energía contenida. El Roig Arena no es solo una instalación deportiva: es una declaración de intenciones, un homenaje al esfuerzo de una ciudad y de un club que sueña a lo grande.