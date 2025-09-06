El Roig Arena levanta el telón con una noche apoteósica

El Roig Arena ya es una realidad. Este sábado 6 de septiembre el emblemático nuevo pabellón del Valencia Basket y megarecinto de eventos y conciertos ha celebrado por todo lo alto su puesta de largo con un estreno a la altura de la gran expectación creada y que no ha defraudado a nadie. Miles de personas de todas las edades y generaciones han disfrutado con el primer concierto de la historia celebrado en el recinto sufragado con el patrimonio personal del empresario y mecenas valenciano Juan Roig y una inversión total de 400 millones de euros.

Homenaje a Nino Bravo

El concierto ‘Bravo, Nino’, un homenaje coral a la figura de Nino Bravo, reunió a una veintena de artistas sobre el escenario que interpretaron las grandes canciones de uno de los mitos de la música española y un artista profundamente enraizado en la memoria colectiva valenciana. Entre el público destacó la presencia de parte de la primera plantilla del Valencia Basket femenino y tampoco faltó, por supuesto, el propio Juan Roig.

Un concierto histórico

La cita, primera de una largísima lista de conciertos que ya tienen fecha asignada en la programación del Roig Arena, estuvo organizado por Universal Music. Miles de personas vibraron con las mejores canciones del repertorio inmortal del cantante de Aielo de Malferit, Nino Bravo, fallecido prematuramente en 1973. La última vez que se había celebrado un homenaje de estas dimensiones fue precisamente tras su muerte, cuando miles de seguidores se reunieron para despedirlo apenas unos meses después del accidente de tráfico que terminó con su vida. Medio siglo después, València vuelvía a congregarse en torno a su voz, pero esta vez en un escenario de última generación, en un espectacular recinto dotado con la mejor tecnología acústica del momento que hizo las delicias del público asistente.

Concentración de estrellas

El Roig Arena que será también la nueva casa del Valencia Basket, recibió pasadas las 18:00 horas a los primeros asistentes al espectáculo 'Bravo, Nino', que contó con la participación, entre otros artistas, de David Bisbal, Víctor Manuel, Malú, Chambao, Pitingo, Vanesa Martín, La casa azul, Marta Sánchez, Andrés Suárez, Miguel Poveda y Sole Giménez.

Las entradas al concierto se agotaron a los pocos minutos de su puesta a la venta ante la expectación generada por la inauguración del recinto, que tiene un aforo de 15.600 espectadores para partidos de baloncesto y deportes similares, y de hasta 20.000 para conciertos como el dedicado a Nino Bravo.

El Roig Arena, que cuenta con 1.700 metros cuadrados de pantallas led e incluye un 'ojo' exterior, una gran pantalla de diez metros de alto y 50 de ancho, espera tener más de un millón de espectadores durante su primer curso y tiene ya agendados ochenta conciertos y setenta eventos corporativos. El flamante y espectacular Arena superó con sobresaliente su estreno en una noche mágica en la que el público y los artistas participantes se sumergieron en una noche mágica.

Emoción entre los artistas

El primer concierto en el Roig Arena reunió a una constelación de artistas. Todos coincidieron en destacar la emoción de participar en un evento histórico con la figura de Nino Bravo como protatonista. Carlos Goñi destacó que el Roig Arena era un espacio "necesario" para la ciudad de València y ha elogiado su estética y acústica; mientras que para Diego Cantero, líder de Funambulista, abre además una "esperanza" para los músicos ante los pequeños locales que no han podido resistir y Miguel Poveda agradeció la apertura de "templos para la música y el arte".

En representación de la familia de Nino Bravo, sus hijas Eva y Amparo Ferri han expresado su "emoción" por el homenaje que se rinde hoy a su padre y la expectación generada por el concierto.

La cantante Malú ha afirmado que se rinde homenaje "a uno de los grandes" y ha asegurado sentirse muy ilusionada y emocionada por compartir este espectáculo junto al resto de artistas.

Soledad Giménez ha rememorado también que tenía diez años cuando murió Nino Bravo y "se echó a llorar" cuando conoció la noticia. La cantante valenciana ha agradecido la apertura de este nuevo espacio, necesario en la ciudad, que dará "más protagonismo" a la música.

David Bisbal, que ha calificado a Nino Bravo como "grandioso" y uno de los cantantes, junto a Camilo Sesto, con los que le hubiera gustado coincidir en los escenarios. Bisbal interpretará la canción de "América", muy especial, ha señalado, para Nino Bravo y para él porque este continente siempre le ha tratado muy bien.