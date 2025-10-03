El Roig Arena se estrena en modo baloncesto con fiesta y 14.606 espectadores

El Roig Arena se estrenó este viernes en 'modo baloncesto' tras haber acogido ya diversos conciertos y eventos desde que abrió el 6 de septiembre y lo hizo con un encuentro de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Virtus Bolonia, que fue precedido por una pequeña ceremonia de inauguración y al que asistieron 14.606 espectadores.

La instalación tiene un tope actualmente en modo baloncesto de 15.600 espectadores, por lo que la asistencia fue del 93,6% del aforo. En el último partido del Valencia en la Fonteta, su casa durante casi cuatro décadas, entraron 8.081 espectadores que ocuparon todas las sillas del recinto municipal

En este caso, el Arena está también construido en un parcela municipal tras un concurso público, pero los 400 millones del proyecto, 365 de los cuales han sido para el edificio principal, los ha aportado de su patrimonio personal el máximo accionista del club, Juan Roig.

Como en la Fonteta, el empresario no tiene sus asientos en el palco, sino a pie de pista, aunque en este caso, en segunda fila porque hay una primera aún más metida en la pista, al estilo NBA.

Roig se llevó una de las grandes ovaciones de la noche antes de empezar. Cuando una niña le hizo entrega de una pelota y buena parte de los espectadores se pusieron en pie para aplaudirle y agradecer así su inversión.

Otro de los más aplaudidos fue Domingo Sebastián, un abonado histórico del club, que salió a la pista para tocar un simbólico botón rojo que dio paso a un vídeo que repasó algunos de los momentos clave de la entidad mientras en las pantallas aparecía una línea temporal con algunas de las fechas más importantes en sus casi cuatro décadas de vida.

El cambio de casa ha permitido al Valencia pasar de 7.500 a más de once mil abonados en su equipo masculino y a más de cuatro mil en el femenino. Eso sí, algunos se encontraron con cambios de última hora en su ubicación.

En el fondo del anillo superior, y no en el techo como en la Fonteta, unas lonas reflejan todos los títulos ganados por el club, incluida ya la Supercopa conquistada el domingo pasado en Málaga, así como las camisetas retiradas de jugadores históricos.

Antes del encuentro y en el descanso actuó el grupo de danza urbana francés Mega Unity. La ceremonia inaugural, conducida por Arturo Valls, se alargó algo más de lo esperado y se 'comió' el tiempo para el himno que el club estrenó en ese último encuentro en la Fonteta.

Confirmaron su presencia en el palco de autoridades, la alcaldesa de València, María José Catalá, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, el presidente de la Diputación Vicent Mompó y el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cerverá.

También la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, el presidente de la Euroliga, Dejan Tomasevic, y el director general de la competición, Paulius Montejunas.

Uno de los grandes atractivos de la noche fueron las pantallas, las del videomarcador, que tiene forma de cubo y que es actualmente el más grande de Europa; la estrecha que recorre el tercer anillo y la de 75 metros de largo que preside uno de los fondos.

El escudo del club estuvo muy presente en todas ellas antes de que arrancara el choque y también apareció una banda de murciélagos, el animal simbólico de València, y algunos mensajes para los seguidores del tipo 'Anem Afició'

En el videomarcador se transmitió el partido y en todas hubo espacio para la publicidad. En todas se reflejó también el marcador, con algún error puntual, y en la del fondo se celebraban los anotadores locales.

También se animó a comprar entradas con un código QR que llevaba directo a la pasarela y se mandó un mensaje de ánimo a Aquille Pollonara, jugador del equipo italiano que sufre leucemia, que tras dos meses en un hospital en Valencia fue operado hace unos días en Italia.

"Es muy emocionante. Es alucinante. Lo importante es que la gente disfrute de esto y que el equipo gane", explico Víctor Luengo, exjugador del club y actual relaciones institucionales de la entidad.

La fiesta empezó a primera hora de la tarde en el 'Parc de l'Afició del Valencia Basket', la zona que une el Arena con L'Alqueria del Basket con la Fonteta y en la que se montó la primera de las muchas 'Fan Zone' que acompañarán el baloncesto en el Roig Arena.