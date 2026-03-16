Baloncesto
El 'robo' de Ricky Rubio a Jabari Parker en su cumpleaños "Mi hijo quiere un trozo"
El base del Joventut protagonizó una divertida anécdota tras la victoria ante el Barça, el día en el que su compañero de equipo cumplió 31 años
Tras la victoria del Asisa Joventut ante el Barça por 84-72 en la 22ª jornada de la Liga Endesa, Ricky Rubio y Jabari Parker protagonizaron la nota amable y divertida en un conjunto verdinegro que tenía doble motivo de felicidad.
Por una parte, la victoria ante el conjunto de Xavi Pascual en un triunfo que le regalaron a los casi 12.200 espectadores que se dieron cita en el Olímpic, en una de las mejores entradas en el feudo badalonés de los últimos 15 años. Y por otra, el cumpleaños de un Jabari Parker que sopló 31 velas, y que vuelve a sonreír con el baloncesto tras su amargo paso por el Partizán durante la primera mitad de campaña.
El speaker de la Penya, Oscar Cuesta, le pidió a la afición verdinegra tras acabar el partido que no se marchase a casa, ya que les aguardaba una sorpresa. Pocos minutos después, apareció una tarta para el '11' verdinegro, que escuchó el 'Aniversari feliç' cantado por su nueva afición. Visiblemente emocionado, Parker agradeció el gesto y no dudó en darle un bocado a la tarta para saborearla.
Ricky Rubio: "Mi hijo quiere un trozo de tarta"
En principio la cosa quedó ahí, pero en las entrevistas postpartido, a Ricky Rubio le comentaron que había sobrado tarta, y lejos de rechazarla, pidió llevársela para satisfacer a su hijo. "Quiere un trozo. Le he dicho que le daban a Jabari una tarta, pero no ha llegado a tiempo, me ha preguntado que dónde estaba el trozo", comentó Rubio ante los compañeros de DAZN.
La periodista Leyre Barriocanal le comentó que la tarta tenía dos mordiscos, uno suyo y otro de Jabari. "El mío es el más grande", le comentó la comunicadora a Ricky.
"El más grande va a ser el de mi hijo, que tiene seis años, seguro", bromeó Rubio mientras no le quitaba el ojo a la tarta. "Yo ahora... mejor no", comentó el '9' verdinegro tras valorar la posibilidad de comerse él un trozo.
Partidazo de Ricky ante el Barça
Un Ricky Rubio que se marchó a casa tras haber firmado una increíble actuación ante su exequipo, al que le anotó 17 puntos, más allá de capturar cuatro rebotes, repartir cuatro asistencias y recuperar dos balones para 24 créditos de valoración. Todo ello, en menos de 20 minutos en cancha.
Jabari Parker firmó un partido algo más discreto, con siete puntos, siete rebotes, dos asistencias y tres pérdidas. Pero el Olímpic le brindó un momento bonito y especial. Ahora bien, si busca al responsable del robo de su tarta de cumpleaños, tiene al culpable muy cerca en el vestuario.
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