El rival del Valencia Basket en la Supercopa vuelve a casa con la Intercontinental Cup

El Valencia Basket buscará el sábado la gran final de la Supercopa Endesa que se celebra en Málaga. Para ello, deberá superar antes en semifinales al anfitrión, el Unicaja Málaga, un equipo que llega crecido tras , tras conquistar por segundo año consecutivo la Copa FIBA Intercontinental, al ganar en la final al NBA G League United estadounidense. La expedición mañagueña, que partió el lunes desde Singapu ha llegado este martes a Málaga. La conquista de la Intercontinental da moral al conjunto andaluz y lo convierten en un rival peligroso para los de Pedro Martínez. En su contra, está el hecho de que pueden acusar el cansancio aunque hasta el sábado tienen todavía tiempo de recuperación. El hecho de jugar en casa también les convierte en un rival peligroso para un Valencia Basket que aspira a conquistar el primer título oficial de la temporada, la Supercopa.

El Unicaja defiende título

En la Supercopa de la que es el Unicaja es vigente campeón tras vencer la pasada temporada al Real Madrid en la final disputada en Murcia, se enfrentará el sábado como anfitrión en la primera semifinal al Valencia Basket (18.00 horas). El conjunto madridista se medirá ese mismo día a La Laguna Tenerife (21.00), mientras que la final es el domingo a las 19.00.

La delegación del conjunto malagueño, compuesta por jugadores, técnicos, empleados y directivos con el presidente, Antonio Jesús López Nieto celebrará esta tarde con su afición el undécimo título en la historia del club. Es, además, el séptimo entorchado desde que el exárbitro de fútbol y el técnico vitoriano Ibon Navarro empezaron esta nueva etapa hace tres años.

A la llegada a Málaga, la plantilla cajista tendrá escasas horas de descanso y se tendrá que habituar al nuevo horario -en Singapur son seis horas más que en la península-, ya que este sábado comienza la Supercopa Endesa en Málaga.

Elogios para los andaluces

El Unicaja ha recibido numerosos elogios por su nuevo título de la Copa Intercontinental FIBA, entre ellos el del exseleccionador de España y actual entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, quien felicitó al que fuera su equipo: "Enhorabuena al Unicaja por ganar merecidamente el título de campeón de la Copa Intercontinental", destacó en sus redes sociales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también mostró su alegría por este nuevo éxito. "¡Campeones de la Intercontinental! Increíble remontada del Unicaja para conseguir su segundo título de Copa Intercontinental consecutivo. Muy orgullosos por llevar de nuevo a Andalucía a lo más alto del baloncesto internacional", subrayó.

Mientras, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dio la "enhorabuena" al Unicaja por la victoria. "¡Campeones de la @FIBAIC! El esfuerzo y el buen trabajo en equipo han sido claves para conseguir vuestra segunda copa intercontinental. Estamos orgullosos de vosotros", indicó en su mensaje

Vía: Superdeporte